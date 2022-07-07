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【盼通關】產能跟不上需求　招彥燾第5波感懊悔：希望早日通關推進癌症測試研究

社會 07:01 2022/07/07

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招彥燾說給自己在第五波的表現50分。（陳永康攝）

年初香港爆發第5波疫情，招彥燾的快速測試劑被大量使用，但是他只給自己的表現打了50分——產能未能跟上社會的需求，令他多少有些懊悔。

【下一頁】【創科路】從毒品測試尋到靈感 招彥燾：搞創科要有企業家精神  

港要成創科中心　靠大灣區供應鏈

回憶起疫情爆發之時，兩地之間的貨運都受到疫情影響，不少貨品滯留深圳灣無法抵港，也令快測劑供港不足。他也在那時更深刻地明白，香港要成為創科中心，無法離開大灣區的供應鏈。

疫情慢慢恢復平穩，招彥燾熱切盼望內地與香港可以恢復通關，這樣他便可以繼續癌症快速測試的研發。他說若兩地能自由來往，科研人員溝通將會容易得多，尤其技術上的交流無法僅依靠網上溝通，「當返內地的檢疫去到合理範圍，例如減至7日內，我就即刻返去。」

招彥燾承認在美國有着已經發展成熟的創科環境，在美國繼續發展，道路會更平坦和確定，惟這不代表剛剛起步的香港便不會成功，「商業上當然是有危有機，我有一個比較強的核心技術，比較容易突圍而出，有競爭力。」

招彥燾指出，香港在基礎科學方面有極好表現，欠缺的只是將科技成果轉化成科技產品的人才，而政府此刻正將大量資源投入進創科，他認為現時確實已經到了香港轉型時刻，「不可以再繼續食老本。」

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記者：袁澍

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