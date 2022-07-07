黃元山有望掌管「特首政策組」？　洪雯提醒政策組勿閉門造車

▲ 立法會選委界議員李浩然。（李浩然Facebook圖片）

作為特首智囊團的「中央政策組」，或很快以另一個名義重現，特首李家超昨在立法會明言，將重設政策組並命名為「特首政策組」，要求該政策組做到有香港視野、國家情懷、國際大局觀。外界關注，該政策組由誰領導？與過往的中央政策組有何分別？

據悉，團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山是政策組組長大熱人選，黃元山專長是公共政策研究，早前亦獲邀成為李家超競選辦副主任之一，並是其政綱的主筆，二人已有一定了解。昨日被問到有否受邀加入特首政策組時，黃元山成不評論，但亦明言，「希望繼續發揮政策研究（能力），不論是這個崗位（立法會議員），或政策研究崗位，都是我熱愛的事。」

至於特首政策組的功能和工作為何？

作為前中策組首席顧問，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首政策組應研究分析國內外局勢的變化，以及對香港的影響，特別是國家的大政方針和發展趨勢、中美關係等，亦要掌握香港整體及各方面的社情民意。

曾擔任中策組高級研究主任的立法會議員洪雯，則認為特首政策組不應複製過往的中策組，因中策組亦存在不少弊端，包括規模小，全職高級研究主任僅6位，全職研究員亦只有3人，有項目時就請2個人，項目一完結，人就隨之離開，不利培養政策研究人才。

▲ 立法會選委界議員洪雯。（資料圖片）

洪雯又建議，特首政策組加強向各個政策局推銷研究建議，不可閉門造車；要加強頂層設計，站得高、望得遠，具策略性思維，幫助港府和整個社會解讀內地發展規劃；要廣泛吸納社會意見，擴大諮詢渠道。洪雯指出，做政策研究需要充分訓練和一定資歷，「想聆聽青年聲音，不是邀請一些青年加入政策組就能解決問題。」

她認為，領導政策組的人，應是具備政治能量的人，因為需要向15個政策局推銷政策，亦要廣泛吸收外界意見，「不是做過幾年研究就可以。」而政策組成員，則可以吸納不同範疇的專才。至於她本人，洪雯稱自己想好好做立法會工作，但未來會密切和政策組配合，分享自己的政策研究成果。

▲ 立法會選委界議員李浩然。（李浩然Facebook圖片）

本身是華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的立法會議員李浩然則認為，現時香港較缺乏綜合性的長遠規劃，建議政策組做多些戰略研究，提早佈局，「好多政府、跨國企業都設有戰略中心，亦非常重視，內地亦是如此，提前佈局」。例如，粵港灣大灣區，亦是10年前已開始佈局。

李浩然說，自己當年前在貴州省息烽縣政府工作時，正是分管政策研究室，但當時研究的，是15年後的事，即計劃2025年要發展什麽產業、有多少人口等等，希望特首政策組亦能超前佈局，政策研究亦是可長期執行的，不會隨便停止不採用。

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