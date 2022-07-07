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【智囊團】特首政策組2功能　黃元山成組長大熱

社會 09:10 2022/07/07

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立法會議員、團結香港基金高級副總裁黃元山。(梁偉榮攝)

作為特首御用智囊的「中央政策組」，被上任特首林鄭月娥取消，新特首李家超決定重設，並改名為「特首政策組」，立法會議員、團結香港基金高級副總裁黃元山是組長的大熱人選。

黃熱愛政策研究 冀續發揮能力

曾任李家超競選辦副主任的黃元山，昨日被問及有否受邀加入特首政策組時稱不評論，但他說，「當然希望能繼續發揮政策研究（能力），不論是這個崗位（立法會議員），或政策研究崗位，都是我熱愛做的事。」

中央政策組由港英時代的末任總督彭定康所創，發揮「心戰室」功能，負責向各方收風及制定傳媒策略。回歸後，特首董建華和曾蔭權時代，中策組是特首的御用智囊，為更準確掌握民情，學者劉兆佳出任中策組「阿頭」時（2002至2012年），確立其民意調查功能，以了解民情。但林鄭上場後，把中策組改為創新辦公室，不少政圈人士認為，2019年反修例風波，政府掌握不到社會脈搏，與中策組被廢有關。

如今，李家超昨日表明將重設中策組，改名為「特首政策組」，據其所言，功能包括：1、特首制定一些政策時，涉及民情、民意，香港不同界別，例如中產或基層的需求，可協助了解清楚，特首、政策組，再加特首辦主任詳細討論。2、協助充分理解國家發展，充分審視國際形勢，從而做更全面的政策。

劉兆佳：分析內外局勢 對港影響

作為中策組前阿頭，劉兆佳認為，習近平主席在七一講話中，提到希望特區政府「要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發，積極謀劃香港發展。」特首政策組主要工作，應研究分析國內外局勢變化，及對香港的影響，特別是國家的大政方針和發展趨勢、中美關係、台海局勢等；也要掌握香港整體和各方面的社情民意。

曾是中策組高級研究主任的立法會議員洪雯，認為特首政策組不應複製以往的中策組，例如中策組以前只有6位全職高級研究主任，3個全職研究員，規模小，「有項目要做就請兩個人，項目完結，人也走了，無法培養（政策研究）人才」。她也建議，未來政策組加強向各個政策局推銷研究建議，不可閉門造車。

身兼華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的議員李浩然指，現時香港較缺乏綜合性長遠規劃，政策組應做多些戰略研究提早布局，「好多政府、跨國企業都好重視戰略研究部門」，例如大灣區10年前已開始布局。

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記者 : 傅流螢

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