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【潮物速報】Vivienne Tam旗下OPERA GIRL玩跨界聯乘　夥Team Green推全球限量28厘米木製拼圖

休閒消費 09:23 2022/07/07

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

今年品牌破天荒首度與享譽全球的華裔時裝設計師Vivienne Tam旗下品牌OPERA GIRL跨界聯乘。

香港設計品牌Team Green首度與世界知名華裔時裝設計師Vivienne Tam合作，與她旗下品牌OPERA GIRL跨界聯乘，推出以中國戲曲「崑曲」為創作靈感的卡通人物OPERA GIRL全球限量28厘米木製拼圖，以及12厘米3D拼砌系列，即日起於銅鑼灣SOGO期間限定店有售，帶領大家穿越神奇的時尚舞台，打造活潑自信的時尚魅力。

12厘米的OPERA GIRL mini特別版採用極具玩味的透明色設計。

全新推出的Team Green X OPERA GIRL系列，燃亮起藝術、文化和手工藝跨界合作的耀眼火花，透過匠心獨運的拼砌元素及豐富色彩，展示出歷久常新的時尚魅力，其中，OPERA GIRL 28厘米木製拼圖系列，有粉紅色、紫紅色及原木色3款配色，年輕的OPERA GIRL穿起華麗的崑曲戲服，細緻的髮簪及頭飾點綴出成熟尊貴的氣質，卻不失少女活潑可愛的魅力，呈現將百年歷史世界文化遺產帶給新一代年輕女孩的設計理念。

系列採用取得「FSC」森林國際標準認證的天然環保木材，禮盒套裝售價HK$1,180。

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此外，品牌更推出12厘米的OPERA GIRL mini特別版，採用極具玩味的透明色設計，晶瑩剔透的視覺元素滲透出高雅的現代感，增添了一份簡約的設計美學。

除了OPERA GIRL系列外，專為兒童設計，由Team Green製造及引進至中國、澳門及香港的新西蘭品牌EUGY亦進駐銅鑼灣SOGO期間限定店，是次系列於2022年6月榮獲國際著名的「紅點設計大獎Red Dot Design Award 2022」，創意設計得到全球大人小朋友青睞。

EUGY動物系列售價由HK$98起。

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Team Green®銅鑼灣SOGO期間限定店

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨7樓
日期：即日起至7月19日

編輯：葉翠華

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