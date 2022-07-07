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【小暑天氣】周六起一連4日炎熱　最高氣溫約33度

社會 09:58 2022/07/07

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本港地區今日天氣預測 短暫時間有陽光。(曾耀輝攝)

天文台今日（7日）表示，本港受偏南氣流影響，一道雲帶覆蓋沿岸地區，以至南海北部，與偏南氣流相關雨區不時在沿岸發展，預測今日間中有驟雨及雷暴。展望未來數天高空反氣旋會增強，本港天色好轉。

天文台預測今日本港地區大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩南至東南風。一股偏南氣流會在今日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在未來兩三日增強，中國東南部天色逐漸好轉，下周初天氣酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海中部。

根據9天氣預報，明天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。周六至下周二部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，最高氣溫約33度。

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責任編輯：余思嵐

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