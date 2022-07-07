【巴黎高訂周】妮歌潔曼現身BALENCIAGA時裝騷　以《超完美嬌妻》復古髮型行catwalk

▲ 妮歌潔曼在BALENCIAGA高訂貓台登場，全場哄動。圖左為她與超模超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）在後台合照。

巴黎高訂周正如火如荼舉行，這動輒幾十萬起跳一件衣服的時裝周，是時裝設計師晒功架見真章之時，故經常看到令人嘩嘩嘩聲的驚喜設計，也製造意想不到的fashion moment! 新鮮熱辣例子就是妮歌潔曼（Nicole Kidman）突然現身BALENCIAGA 的2022秋冬高訂，更以2004年的《超完美嬌妻》（Stepford Wives） 復古髮型登上catwalk！

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據國際界時尚KOL發文透露，是次妮高潔曼大玩妮高復古髮型——前額頭髮夾後加大波浪長髮，源自2004年《超完美嬌妻》（Stepford Wives）一群完美無瑕妻子造型。戲內妻子原來是依照男士要求設定的機械人。對創意多多的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia來講，18年後再將其髮型揉合今季高訂主題，似乎又有弦外之音。

▲ 老頑童與BALMAIN 創作總監Olivier Rousteing於Jean Paul Gaultier 2022 FW Couture謝幕，一致好評。（圖片：IG@diet_prada ）

▲ 國際時尚KOL 隨即發文，把JPG經典香水樽與今季高訂的設計相比，Jean Paul Gaultier 2022 FW Couture。（圖片：IG@diet_prada ）

當然，搞噱頭不只Demna專利，叱咤八十年代的老頑童Jean Paul Gaiultier一樣驚喜無限。近年他以其高訂舞台，邀請他欣賞的時裝設計師作交流，今季輪到BALMAIN主帥Olivier Rousteing，今年才37歲的他依然大量創意，其中更將JPG另一經典香水樽變成着得上身出席派對的連身晚裝，厲害！

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記者：黃鑑江