【巴黎高訂周】妮歌潔曼現身BALENCIAGA時裝騷 以《超無敵嬌妻》復古髮型行catwalk
休閒消費 12:04 2022/07/07
巴黎高訂周正如火如荼舉行，這動輒幾十萬起跳一件衣服的時裝周，是時裝設計師晒功架見真章之時，故是經常看到另一嘩嘩嘩聲的驚喜設計，也製造意想不到的fashion moment! 新鮮熱辣例子就是妮歌潔曼（Nicole Kidman）突然現身BALENCIAGA 的2022秋冬高訂，更以2004年的《超完美嬌妻》（Stepford Wives） 復古髮型登上catwalk！
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據國際界時尚KOL發文透露，是次妮高潔曼復古髮型是大玩2004年《超完美嬌妻》（Stepford Wives）戲內一群完美無瑕的妻子原來是依照男士要度的機械人，電影造型參照1975年元祖版，妮高前額頭髮夾後加大波浪長髮……對創意多多的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia來講，18年後再將其髮型揉合今季高訂主題，似乎又有弦外之音。
當然，搞噱頭不只Demna 專利，叱吒八十年代的老頑童Jean Paul Gaiultier一樣驚喜無限。近年他以其高訂舞台，邀請他欣賞的時裝設計師作交流，今季輪到BALMAIN主帥Olivier Rousteing，今年才37歲的他仍然大量創意，其中更將JPG另一經典香水樽變成着得上身出席派對的連身晚裝，厲害！
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記者：黃鑑江