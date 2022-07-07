【工程船事故】失蹤船員與妻最後5分鐘通話曝光　叮囑照顧孩子︰船沉了我要出事了

▲ 內地工程船其中一名失蹤船員的妻子，公開與丈夫最後近5分鐘的通話。

7月2日在颱風「暹芭」吹襲期間，在香港西南約160海里外，一艘內地工程船斷開兩截沉沒，船上30人棄船逃生，截至目前為止，僅4人獲救，另打撈到12具疑似失蹤船員遺體，尚有14人失蹤。其中一名失蹤船員的妻子透露，工程船沉沒時，丈夫與她最後一次通話，丈夫絕望地說︰「船要沉了，我要出事了」，並叮囑她「照顧好孩子和家人」。

其中一名失蹤船員的34歲妻子王雲（化名）接受內地傳媒《上游新聞》訪問時透露，其丈夫是85後，大學畢業後從事航海相關工作，剛入職新公司數天就發生事故，其職位是三管輪。兩夫妻於6年前結束多年愛情長跑結婚，育有2個孩子。

夫聲音絕望 環境嘈雜多人呼救

王雲憶述，在2日早上7時31分，丈夫打電話來匆匆說了一聲︰「我們的船進水了……」，電話隨即掛斷。約20分鐘後，丈夫再致電她，聲音帶著哭腔，非常慌張，用絕望的口氣表示︰

船沉了，我可能會出事……

最新影片推介︰

丈夫告訴她，船上所有人想盡一切辦法，一直向公司求救，包括向外界呼救。王雲在電話中聽到丈夫那邊環境嘈雜，高頻對講機的聲音很大，又聽到丈夫身邊很多人在呼救。

王雲續稱，丈夫想叫女兒接電話聊聊，但當時女兒正外出未能接聽。然後丈夫向她交代後事，叮囑她：「照顧好家裏的兩個孩子和其他家人」。這通長近5分鐘的電話，是以丈夫講完︰「船要沉了，我要出事了」作結。

▲ 王雲出示與丈夫最後的通話紀錄，可見兩人最後一次通話近5分鐘。（網上圖片）

妻子︰之前遇颱風會上岸避風

之後王雲不斷回撥丈夫的電話及嘗試視像通話，但一直無法接通，她再向丈夫發了一條短訊︰「你一定要活著」。至今她仍未把有關消息通知父母，僅告訴其他親友。

王雲指丈夫以前遇到颱風都會上岸避風，不明白為何今次沒有，「我知道他出於職業原因一直很關注天氣，6月28日開始發颱風預警，逐漸升級，30日也下了一部分船員，為甚麼不全都撤離呢？」王雲最後說︰「我的眼淚都哭乾了」，希望政府相關部門加大搜救力度，盡快披露沉船原因。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

30船員及時棄船逃生

香港政府飛行服務隊在7月2日早上7時25分接獲香港海上救援協調中心通知，位於香港西南約160海里（約300 公里）的工程船「福景001」發生事故，30名船員棄船逃生。

而據廣東省海上搜救中心通報，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪，於當日凌晨3時50分，在陽江附近海域拋錨避風時，錨鏈斷裂遇險。接報後，海上搜救應急響應迅速啟動，廣東省海上搜救中心成立指揮部，組織救援行動。

而協調南海救助局在附近的3艘救助船，廣東海事局「海巡31」「海巡0950」「海巡0952」「海巡0925」，廣州打撈局「德慶」輪到現場救援；並協調在附近的商船等參與，以及派出直升機前往；同時通報香港海上救援協調中心，協調政府服務飛行隊3架直升機和1架定翼機前往救援。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳