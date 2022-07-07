【MIRROR成員】Anson Lo 27歲生日送自拍冧粉絲　一文盡睇「教主誕」連串免費活動

▲ 大家一齊同教主慶生！

人氣男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）今日（7月7日）27歲生日，向來識做的Anson Lo，在凌晨大晒自拍送神徒，果然錫粉絲。

事實一班神徒又難怪得教主Anson Lo寵愛，神徒為了這個「教主誕」，已早早發起連串的應援行動，更藉此發揚偶像的善心。

【Anson Lo生日】Anson Lo「教主誕」倒數2天 7/7免費坐香港摩天輪5大活動亮點曝光

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三大免費活動

盧瀚霆國際後援會聯同九龍巴士舉辦長者免費乘車日，65歲或以上長者於7月7日憑八達通乘搭九巴獨營路線，可以「先付後回贈」方式免費搭車。

歌迷會亦聯同天星小輪合辦免費乘搭活動，全港市民可在教主生日當天免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。

另一神徒組織AnsonLo_Giant亦自發籌劃全港首個香港摩天輪免費乘坐日，讓香港市民與家人朋友到中環海濱免費坐香港摩天輪，現場更會布置成教主生日主題專區，讓一眾粉絲打卡。

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慈善用途

除此活動外，早前在銅鑼灣金百利商場2樓會有「普天同慶教主誕市集」，提早與教主慶生。場內有多個為教主而設的攤位，又為這次市集特別而製作的期間限定教主專屬車牌及特濃牛油唧花曲奇和公仔等。

而且在旺角朗豪坊4樓中庭舉辦「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，全店以教主喜愛的粉紅色為主題，加上黑色型格襯托，設置了7大打卡位。

神徒早前又捐贈2700包慈善米予14個社福團體及地區組織，將教主的愛心廣「飯」傳遞給社會上有需要的人士。

受惠對象包括老人、單親家庭、社會上有需要的家庭等。神徒藉著慈善米寄語「人人有飯開，個個飯飯掂」，希望透過與基層家庭分享白米，鼓勵大家多關懷身邊人的需要，尤其在疫情期間，更要推己及人，分甘同味。

有此可見，這個「教主誕」一定為大家帶來無盡歡喜！

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