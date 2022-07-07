【網紅榜行榜】6月網紅排行榜出爐　陳家樂奪首位毛姐繼續上榜【內附詳情】

6月網紅排行榜出爐！根據「Cloudbreakr - 亞洲網紅行銷平台」的資料數據顯示，準人夫陳家樂、姜麗文、「毛姐」毛舜筠、Moon Tang、「E女郎」譚旻萱（Mandy）、米姬、卡姐等有份上榜，眾人人氣相當高企！

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【情侶放閃】為連詩雅送生日驚喜隔空放閃 陳家樂要未婚妻增肥：祝你肥肥白白

第一位：陳家樂

陳家樂於6月初向連詩雅（Shiga）求婚成功，一對準新人其後社交平台上載一張二人相擁的合照放閃，成為全新熱話。

再加上他有份主演的劇集《獅子山下的故事》於香港開電視播放，又難怪令這位準人夫登上網紅榜第1位呢！

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第二位：米姬（Maggie）

YouTuber米姬主持YouTube channel《港呢啲》，獲得不少人追捧。再加上她素有「港版周子瑜」之稱，以甜美樣貌、勻稱身型俘虜粉絲。

她在IG內擁有超過7萬名追蹤者，當中有打卡照，也有小背心照、泳裝照，其IG帖文平均有12600人讚好，在6月排行榜佔第2位。

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第三位：張嘉殷（Kayan）

為Now TV主持體育節目的Youtuber張嘉殷登上第3位，她的Youtube Channel上有不少旅遊、美容熱門影片，人氣不容忽視。

她於上月獲男友Gary求婚，相關的IG帖文、影片也成為焦點。

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第四至七位 毛姐再度上榜

第4至7位分別為譚旻萱、馮寶欣、姜麗文、毛舜筠（毛姐）。

當中毛姐愈戰愈勇，在5月的網紅榜中是排第9位，今次成功躍升了兩位排第7位！而她與MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）主演的《阿媽有咗第二個》將於8月11日上映，似乎她有機會再次上榜呢！

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第八至十位

至於第8位至10有人氣KOL卡姐、湯令山女友音樂人Moon Tang、KOL Heidi Lau。

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