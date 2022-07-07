【京港生活】王祖藍到內地發展望推廣香港文化　《聲生不息》帶起港樂風潮：我是推銷員

▲ 《聲生不息》帶起港樂風潮感意外，王祖藍談中港交流：「我是推銷員。」

就著日前香港回歸25周年，藝人王祖藍積極參與各種慶祝活動及節目訪問，近日一段有關京港雙城系列的專題影片《京港生活》，再找來王祖藍擔任訪談嘉賓，談及他在北京、香港的生活，其中講到他有份製作的節目《聲生不息》的迴響，以及他的中港交流工作意義，王祖藍直言：「我就是一個推銷員、服務員，我希望服務香港、服務國家。」

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六月底在北京接受訪問的王祖藍表示近期都在忙於回歸的事情，提到TVB與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》，王祖藍在當中擔任「金曲推薦官」及參與全程策劃，他直言早在他剛到內地發展開始就一直很想推廣香港文化。

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他表示：「老實說我非常非常的意外，全球華人的感情都因為這個節目聯繫起來，因為沒有一個節目是香港TVB跟內地同步播，因為這個節目兩個社群連起來了，我想不到全球影響了一個這麼大的港樂風潮。我最感動的是很多朋友告訴我，他們是一家人、三代同堂在聽。」

▲ （影片截圖）

首踏北京被熱情招待

1997年回歸一刻，王祖藍透過電視直播見證歷史時刻，而他首次踏足北京是在同年的國慶，王祖藍在那次得到當地人的款待，深深感受到北京人的熱情：「他們會預備很多餃子給我們，吃了一碗又一碗，打開冰箱全都是餃子。」

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直到2000年王祖藍成了大學生後，就擔任團長帶領了一班小學生到北京交流，完成交流團後自己逗留當地觀摩及學習京劇：「那時候還是學生，對未來帶著很多的夢想，有想過當導演、文藝青年、背包客，到世界各地去學習不同的藝術。然後因為家庭的原因，爸爸不在要出來打工了，想不到就去了一個我都沒想到會去的TVB，又通過TVB有內地的朋友認識我，把我帶到內地發展。」

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▲ 1997年王祖藍首踏北京的照片。（instagram圖片）

近年長時間逗留內地的王祖藍，更表示已經適應了在全國各個城市的生活：「我經常在我們公司的宿舍住，都是自己一個人點外賣，不用同事幫忙。」

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中港交流的意義

被問到近年製作不少中港交流節目的意義，王祖藍直言：「我就是一個推銷員、服務員，我希望服務香港、服務國家。我覺得祖國好，就很想告訴香港年輕人都來內地、內地有甚麼好。我想歡迎內地的朋友來香港看看，想告訴大家香港有甚麼好，凡是我們經歷過那個地方的好，我們就想推薦給其他人，我還會繼續、覺得是自己的一個使命。」

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到訪問的尾聲，王祖藍語重深長的謂：「真的那句話，有國才有家，雖然大家都經常聽，但是現在再聽《東方之珠》的時候，海風吹拂了五千年，每一滴淚珠彷彿都說出你的尊嚴，就是我再聽這首歌，我不知道為什麼我想哭。」

▲ （影片截圖）

他續謂：「我很希望，我們香港繼續珍惜積累下來的各種各樣的好，然後在祖國的支持下，我們可以把這個好，翻倍地變得更好更好，兩地都是一家人，我們一起，讓我們香港可以貢獻國家，在世界上面，讓這顆東方之珠真的可以發出更耀眼的光芒。」