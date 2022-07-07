【IB放榜】英基轄下7間中學誕36名狀元　狀元立志讀心理學因祖母中風啟發

▲ 英基學校協會轄下7間中學誕36名狀元。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，本港今年誕下93名「IB狀元」，而英基學校協會轄下7間中學共誕36名滿分狀元，另亦有62人獲得44分成為榜眼。他們分別來自港島中學、英皇佐治五世學校、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啟新書院。

來自英基啓新書院的狀元Kaitlyn將赴英國哥倫比亞大學就讀心理學，但她亦坦言，她在備考期間心理亦承受極大壓力。她指在臨考前，她的祖母突然中風，而因疫情下學校長期關閉，而她將學校視之為「家」、「精神支柱」，這亦是對她的沉重打擊。備考時她亦不時胡思亂想：如果我不合格怎麼辦？但Kaitlyn並沒有就此被壓力壓垮，反而積極向身邊親友求助，亦嘗試做瑜伽放鬆心情。奪得滿分佳績讓她大為驚喜，直言「不敢置信」，亦備考時的心路歷程變化而對心理學產生興趣。她寄語師弟、師妹：「當需要時要積極向他人尋求幫助，不需要獨自承受。」

而另一名狀元盧姵姍則將遠赴倫敦大學就讀英文系。她認為香港作為國際都市，英語適用於商業等各項場合，亦有大量機遇。而她強調，選科時要跟隨興趣，而對該科目的熱情，同樣能對學業表現及考試有所幫助。

在疫情之下備考，狀元們亦紛紛強調保持身心健康的重要。將往美國卡尼基美隆大學攻讀機械工程的狀元曾子由指，他備考時每日都堅持早睡早起，每天6時半起床，10時半睡覺，以提前適應考試日程。曾子由又稱，相比於實體課隨時能尋求老師幫助，網上學習遇上問題時，他需要主動尋找答案及學習資源，這亦變相鍛練他們的自我解難能力。

而將往倫敦帝國學院修讀計算機科學的梁知立則稱，與朋友一同努力，亦是他學習的動力。他每日都會與朋友互相監督，堅持於早上7至8時早起。他直言若是單憑自己，則未必能有如此毅力，而與朋友互相支撐，亦令他在書本之外添一分趣味。雖因疫情，IB考生曾一度聯署望取消實體考試，但梁知立仍希望考試繼續：「希望有個完美啲的結局。」

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記者：黃穎津