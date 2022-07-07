【專注力】記憶力和專注力可後天刺激 10分鐘茶療助清醒頭腦集中精神

▲ 記憶力和專注力是可以後天刺激的。

中小學陸續進入考試周，相信很多父母這時候也希望子女有過目不忘、一目十行的特異功能，可惜孩子往往只有善忘和心散。

其實記憶力和專注力是可以後天刺激的。中醫認為「腦為髓海」而「腎主骨生髓」，因此補腦先補腎，腎藏精，主骨生髓，關乎生長發育。腦的發育建基於腎的健康，因此坊間大部分補腦的食療也是補腎。

建議可用益智仁5克，把它輕微壓碎，再加熱水焗15分鐘即可飲用。

益智仁味辛，性溫，歸腎、脾經，能益氣安神、溫脾開胃、暖腎固精，有助健腦益智、提升記憶力。

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此外，還有一種材料可增強記憶力，又能輕易在超級市場買到，這就是常用香料——迷迭香。

迷迭香性溫，味辛，有安神、健脾、止頭痛、有助消化。

用3克迷迭香加入熱水焗10分鐘即可飲用。此茶可促進血液循環，有助清醒頭腦、集中精神。

除了茶療，我還會雙管齊下，測驗考試期間必定在家燃點迷迭香香薰精油。

迷迭香被喻為「記憶之草」，英國諾桑比亞大學研究發現，人對氣味極為敏感，而聞迷迭香的氣味能有助提升記憶力，參與該實驗的小孩，記憶力平均提高5％至7％，大家不妨一試！

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原文刊於《晴報》，原題為考試增強記憶力