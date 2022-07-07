  • 31°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專注力】記憶力和專注力可後天刺激 10分鐘茶療助清醒頭腦集中精神

兒童健康 12:31 2022/07/07

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

記憶力和專注力是可以後天刺激的。

中小學陸續進入考試周，相信很多父母這時候也希望子女有過目不忘、一目十行的特異功能，可惜孩子往往只有善忘和心散。

其實記憶力和專注力是可以後天刺激的。中醫認為「腦為髓海」而「腎主骨生髓」，因此補腦先補腎，腎藏精，主骨生髓，關乎生長發育。腦的發育建基於腎的健康，因此坊間大部分補腦的食療也是補腎。

建議可用益智仁5克，把它輕微壓碎，再加熱水焗15分鐘即可飲用。

益智仁味辛，性溫，歸腎、脾經，能益氣安神、溫脾開胃、暖腎固精，有助健腦益智、提升記憶力。

最新影片推介：

此外，還有一種材料可增強記憶力，又能輕易在超級市場買到，這就是常用香料——迷迭香。

迷迭香性溫，味辛，有安神、健脾、止頭痛、有助消化。

用3克迷迭香加入熱水焗10分鐘即可飲用。此茶可促進血液循環，有助清醒頭腦、集中精神。

除了茶療，我還會雙管齊下，測驗考試期間必定在家燃點迷迭香香薰精油。

迷迭香被喻為「記憶之草」，英國諾桑比亞大學研究發現，人對氣味極為敏感，而聞迷迭香的氣味能有助提升記憶力，參與該實驗的小孩，記憶力平均提高5％至7％，大家不妨一試！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

原文刊於《晴報》，原題為考試增強記憶力

撰文 : Charity 養生花茶達人

相關文章

【育兒心得】兒子被誤會專注力不足到獲獎學金 律師媽媽辭職自製教材貼身督導
14:19 2022/04/06
【育兒心得】兒子被誤會專注力不足到獲獎學金 律師媽媽辭職自製教材貼身督導
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
09:00 2022/06/18
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
【專注力】小朋友考試季溫書精神繃緊　中醫教按壓5穴位有助提高專注力
16:09 2022/06/30
【專注力】小朋友考試季溫書精神繃緊　中醫教按壓5穴位有助提高專注力

你可能感興趣

【育兒心得】兒子被誤會專注力不足到獲獎學金 律師媽媽辭職自製教材貼身督導
14:19 2022/04/06
【育兒心得】兒子被誤會專注力不足到獲獎學金 律師媽媽辭職自製教材貼身督導
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
09:00 2022/06/18
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
【專注力】小朋友考試季溫書精神繃緊　中醫教按壓5穴位有助提高專注力
16:09 2022/06/30
【專注力】小朋友考試季溫書精神繃緊　中醫教按壓5穴位有助提高專注力
食譜 養生 兒童健康 小學

最高瀏覽

【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
16:38 2022/07/06
【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
07:36 2022/07/06
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍　徐麟：適合我是最重要
19:44 2022/07/05
【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍　徐麟：適合我是最重要