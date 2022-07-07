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【戒飲凍飲】夏季飲凍飲愈飲愈傷身　5分鐘泡花茶紓緩暑熱不適

保健美顏 12:02 2022/07/07

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夏天飲凍飲愈飲愈傷身。

「唔好飲咁多凍飲呀！」

相信這句說話大家也聽過，但何解冰凍飲品對身體有害呢？

養生經常提及陰陽平衡，簡單來說，不管你身處沙漠還是南極，體溫也會自我調節到大概37度以保持正常運行。試想像身體就像一鍋滾水，假如不斷飲凍飲，體內的水永遠也不能煲滾起來，令體內陽氣減少。

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凍飲對健康還有以下的影響︰

一、肥胖︰凍飲有礙氣血流通，氣血不通容易導致脂肪積聚，尤其腹部位置；

二、傷脾胃︰「胃喜溫不喜涼」，凍飲影響脾胃運化，還有機會加劇敏感、哮喘情況；

三、心血管疾病︰凍飲容易增加血管收縮，導到血壓升高，容易誘發心血管疾病。

消暑不一定需要凍飲，可用藿香和菊花茶各5克，用水沖洗後放入杯加熱水焗5分鐘，可以待放涼後飲用。此茶能解暑散熱，紓緩夏天不適。

藿香味辛，性溫，歸脾、胃、肺經，有健胃功能、化濕解表、防暑解暑之效。菊花性微寒，味甘帶苦，歸肝、肺經，能平肝祛風、解毒消炎、降血壓、緩和頭痛。

夏天雖熱，但不宜貪一時涼快；若真的要飲用凍飲時，也切忌過於急速，可以緩緩嚥下，避免體溫急速轉變。

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原文刊於《晴報》，原題為為甚麼凍飲傷身？

撰文 : Charity 養生花茶達人

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