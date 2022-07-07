【跨代貧窮】每4名青少年就有1人貧窮　兒童發展配對基金：派錢絕不能幫他們

▲ 兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩。（冼偉倫攝）

特首提出成立四個小組，處理跨代貧窮等問題，詳情即看【下一頁】。兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩指，有關注組織的調查顯示，每4名18歲以下青少年，就有1人屬於貧窮，政府初期只向2,000名住劏房的初中生配對師友計劃，未必能應付實際需要，希望政府能做到一對一師友配對，支援貧窮青少年。

她今日（7日）在電台節目指出，以往擔任友師者的背景多為專業人士或退休人士，但不一定是學術水平十分高，最重要對青少年工作「有心」，透過身教影響青年人的價值觀。

陳龔偉瑩歡迎新一屆政府剛上任，即展示對青少年和扶貧工作的承擔，但坊間已有不少支持青少年項目，認爲政府應針對年輕人不同成長階段的需要，制定更有深度的計劃，達到真正擺脫跨代貧窮，若計劃只單單針對初中生援助一年的時間，難達到扶貧的效果：

要一個生長在基層的年輕人，你要佢擺脫窮貧，絕對喺講緊一個過程，只派錢絕對不能幫助他，授人以魚，不如授人以漁即是這道理。

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記者：陳麗娜