【孝順兒子】媽媽打辛苦工供養大學畢業 港男入職場日日捱麵包原因有洋蔥

▲ 讓媽媽知道真相，她不會怪責的。

剛剛大學畢業的學生，因為缺乏工作經驗，就算讀書成績優異，往往首份工作人工都不會太高。一名港男日前在《香港討論區》以「唔敢畀阿媽知我搵幾多錢人工」為題發文，指大學畢業找了份工作，一直想報答媽媽的養育之恩，他稱媽媽做「辛苦工」湊大他，他希望大學畢業工作後，讓媽媽生活得以改善「唔使咁辛苦」。

可惜事與願違，港男畢業後的首份工作人工比媽媽還要低，他逐崩潰嘆「好似做餐飲都高人工過我」。他更無奈問：「咁辛苦讀完個大學先得咁少人工，都唔明讀大學為咗啲咩？」

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為免媽媽擔心，即使媽媽問起人工多少時，港男都選擇隱瞞，他把薪金大部份都用作給家用，希望媽媽以為他人工很高，實情是他每天都在公司捱麵包，日常生活只能慳住洗。他認為如果媽媽知道「大學畢業出嚟搵咁少，佢一定好失望…」。

網民見到港男的發帖，都大讚對方是孝順仔，並留言鼓勵，點擊下圖看網民留言:

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責任編輯︰王明芳