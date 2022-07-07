【溫書壓力】陪女溫習備戰考試十分勞氣 港媽訴苦被丈夫嘲諷是更年期

▲ 家長更年期碰上子女的青春期，是普遍家長都會遇上的事情。

「你脾氣咁暴躁，係唔係更年期呀？」

朋友來電訴苦，說近日跟準備升中學的女兒溫習考試時十分勞氣，先生不但袖手旁觀，還落井下石，嘲諷她可能是更年期。

我跟她說，她年紀尚輕，加上一向有養生保健的習慣，應該不會這麼早更年期。再笑說，幾年之後當她真的更年期，碰着女兒青春期，才是火星撞地球呢。

家長更年期碰上子女的青春期，是普遍家長都會遇上的事情。香港女士普遍生育年齡為30多歲，子女踏入青春期時，很多時候正是媽媽進入更年期的日子。

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遇到情緒打結時，不妨用玫瑰和薰衣草各8克，把材料沖洗後放入杯加熱水焗5分鐘便可飲用。

此茶有鎮定情緒、緩解壓力之效。家裏也可以燃點薰衣草精油，有助紓緩壓力和情緒。

玫瑰味甘，性溫，歸肝、脾經，能行氣解鬱、活血化瘀、補血養氣、美顏護膚、促進血液循環、平衡內分泌、調節情緒。

薰衣草味辛甘，性寒，歸心、肺、胃經，可紓解壓力、鬆弛神經、幫助入眠、消除胃氣脹。

親子關係並非一朝一夕的事，要多溝通，多鼓勵，多聆聽。自己也不妨多做運動，跟子女尋找共同興趣，增加話題。

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原文刊於《晴報》，原題為當更年期遇上青春期