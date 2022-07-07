【榴槤中伏】男子$200買黑刺榴槤剝開沒果肉　榴槤王子5招教揀靚榴槤秘訣

▲ 男子$200買黑刺榴槤，剝開完全沒果肉大感無奈。

夏天盛產榴槤，不過買當季水果仍有機會中伏。日前，一名馬來西亞市民購買「黑刺榴槤」，結果回家後打開發現，裡面竟一絲果肉都沒有，令其大感無奈。

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一名馬來西亞女網民於Facebook群組發文，指開出了一個價值RM117（約港幣$207）的奇葩「黑刺榴槤」。從影片中可見，事主將榴槤買回家後開心地打開，結果榴槤被切開並剝開後，發現裡面沒有一絲果肉；直至整個榴槤都被剝完，也沒有收穫果肉。最後，事主向鏡頭舉起拇指「俾like」，可見其無奈。

該貼文引來不少網民留言，指黑刺榴槤是名種，而這顆卻是很貴的虧本貨。亦有網民詢問，此情況下老闆是否有賠償，樓主表示雖然可以换，但若路途遠則不可；網民提醒下次可買盒裝榴槤。

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揀靚榴槤貼士

TOPick曾請教本港稱號「榴槤王子」、兼唯港薈酒店署理行政總廚何偉誠師傅（Danny），教用5招揀選靚榴槤：

1. 中型榴槤口味最平均

愈大的榴槤不代表愈好，因當榴槤愈大，它的形狀分佈不均勻，一邊會熟，一邊不會熟，有機會一半會扔掉。

大約選擇1.2kg至1.5kg的中型榴槤，口味最為平均。

2. 從星星紋路知道瓣數

買榴槤時，可看其尾部。榴槤尾部出現的星星紋路，能反映該榴槤的瓣數。一般榴槤可以數到5至6瓣，愈多紋路代表愈多瓣，有機會有多點榴槤肉。此技巧能避免誤以為開盡了榴槤瓣，卻還有榴槤肉藏在不顯眼的榴槤瓣內，造成浪費。

3. 蒂部刮皮後呈鮮綠色

榴槤蒂部可反映榴槤新鮮程度。用手指甲刮蒂部的皮，如果是鮮綠色，證明是很新鮮的榴槤。

如果會刮甩或者乾燥，變了柴絲，證明該榴槤已擺放一段時間，不太新鮮。

4. 嗅榴槤尾部

將手呈「Ｃ」字型放在榴槤尾部，然後輕輕嗅一下，可以嗅到濃郁的味道。

香港人普遍比較喜歡吃甜榴槤，因此有時選到有苦味榴槤，並不代表是壞的榴槤，而是因老樹生產，因此會帶酒香。Danny表示，大約40至50樹齡的老樹所生產的榴槤的味道最重最好。

5. 搖晃榴槤辨認乾包

搖晃榴槤方法可得知榴槤屬乾包還是濕包，方法是把手指頭放在榴槤釘中間固定，之後輕輕搖晃它。

若感覺到榴槤內有些東西郁動，證明這是乾包，因乾包不會黏殼。

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責任編輯：羅嘉欣