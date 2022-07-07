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【曙光】何廣沛陳曉華再合作　廣華CP升呢由情侶變夫婦

娛樂 11:38 2022/07/07

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TVB《回歸光影頌》系列在明晚（7月8日）播出的最後一個單元《曙光》後，由下周一（7月11日）起同時段將連續三星期播放一連15集的《回歸》。

而《回歸》前傳的單元劇《曙光》，由何廣沛、陳曉華、白彪、李成昌、楊玉梅及楊證樺等參演。

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故事講述青梅竹馬的區耀祖（何廣沛飾）及鄧麗娟（陳曉華飾）原是恩愛夫妻。因為麗娟的無私付出，耀祖由員工躍升成粵德居老闆，自此二人同心為菜館及員工打拼。

可惜因為麗娟一個錯誤決定、陪伴著金融風暴，粵德居與耀祖及麗娟的婚姻齊齊面臨考驗。由於耀祖為人老實、樂觀富有正義感，粵德居在逆境中依然贏盡街坊支持，一班伙計亦對耀祖有情有義，主動減薪甚至拿出積蓄助耀祖渡難關。

最終耀祖因為「一蚊雞」為菜館種下了奇蹟一般的命運逆轉，關鍵人物是身份神秘的羅樂林。正當以為雨過天晴，麗娟因為一個謊言與耀祖漸生裂痕…

「廣華」CP默契十足

《曙光》有之前憑《異搜店》成功入屋的何廣沛及陳曉華「廣華」CP，他們今次更升呢演夫妻，甜蜜溫馨場面及鬧交場口均駕輕就熟。

談到再與曉華合作，廣沛直認默契十足，笑指曉華私底下是大頭蝦，自己需要像哥哥般照顧對方：「佢好多甩漏、會整污糟戲服、帶漏嘢，又或者失驚無神唔見嘢要幫佢搵，會好勞氣同激心，但又唔忍心嬲佢咁。」

曉華則透露與廣沛會互相鼓勵：「雖然我哋平時都嘻嘻哈哈，但係無論係談情嘅戲定係嗌交戲，我哋都唔同平時嘅我哋，唔會忍唔住笑。有陣時對方NG嘅時候，我哋都會好自然畀對方一個鼓勵嘅眼神，好有並肩作戰嘅感覺。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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