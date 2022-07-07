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【給缺席的人唱首歌】黃偉文透露馮允謙新歌靈感源於欣宜　Wyman讚對方唱得感動

娛樂 12:40 2022/07/07

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大家聽了未呢？

歌手馮允謙（Jay）的4場《Have a JAY Time 2022 演唱會》，日前在StarHall圓滿落幕。在演唱會中，Jay唱了一首還未派台的新歌《給缺席的人唱首歌》，而這首歌昨日（7月6日）正式推出。

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靈感與欣宜有關?

身為該首歌的填詞人黃偉文（Wyman）亦在社交平台作宣傳，更自爆寫這首歌的原因與欣宜有關。

Wyman說：「我係喺睇唔到鄭欣宜演唱會嘅嗰一晚，好唔開心，而決定寫《給缺席的人唱首歌》嘅（唔信大家可以對返啲時間），所以嚴格嚟講，欣宜先係呢首歌嘅 muse，不過我諗佢自己都唔知道自己今次做咗靈感『女神』！」

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大讚Jay唱得感動

他續指碰巧手上有Jay很好聽的旋律，加上其當時發生的經歷很貼合這首歌，故Wyman便寫了給他：

佢有個不久之前過世嘅至親，又有班最近移咗民嘅好朋友，亦都對情人之間嘅 Long D 關係有好深切嘅了解 ，當然仲包括咗另一啲我哋暫時無法相見嘅人，總之『缺席』呢個題材，喺呢個時間點，好似係天跌落嚟，經我手畀佢嘅。

Wyman又大讚沒有選錯人，因為聽Jay首次到Studio唱最raw的版本時已感動流淚：「親愛嘅你，又體會到當中幾多層感情？給普天下因為不同理由被分隔而缺席的人，包括我自己。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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