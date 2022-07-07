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【減肥大作戰】280磅女生靠P圖網戀識男友　為約會狂減150磅變型格美女

健康 11:54 2022/07/07

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280磅女生靠P圖認識男友，為約會她狂減150磅，變成美女。

不可輕看愛情的魔力！日本一名26歲女生重達280磅，平日愛吃高熱量食物。後來她開始網戀，但一直展示P圖，不敢現真身。至男友提出外出約會，她決心減肥，狂減150磅，變型格美女。首次相見時，她更被男友讚可愛。

最新影片推介：

日本電視台NTV綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》近日報道大阪26歲女生麻鈴的減肥故事。麻鈴生於1996年，自小愛吃高熱量食物，例如高碳水化合物食物，最愛是蛋黃醬及超甜的濃縮乳酸飲品。小六時，她體重高達60公斤（約132磅），剛升上中學增至70公斤（約154磅）以上，中三時身形暴漲，超過90公斤（約198磅）！饞嘴的她在校內被稱為「行走的菓子屋」，甚至曾因為被發現上課時偷吃薯片而要見家長。

升上高中後，她開始在章魚燒店打工，經常進食添加大量調味料的章魚燒，體重增至100公斤（約220磅）。上班時吃得還不夠，她更在家裡自製章魚燒，餓了就用外賣APP買薄餅吃。24歲時，身高161cm的她已激增至127公斤（約280磅）。

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但近年，麻鈴遇上了改變她一生的男人。疫情期間，她因沉迷網絡遊戲，在網上結識了一位30多歲的男子，一拍即合，對方更向她表白，於是二人開始網戀。

不過，他們從未真正見過面，麻鈴一直不敢現真身，只進行語音對話。自相識以來，麻鈴給對方的相片也只是改圖，下巴改尖，臉蛋改瘦了。

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當地疫情緩和後，男友提議出來見面，她因無法拒絕而決心減肥。她戒吃碳水化合物，改吃烚雞胸和椰菜，並把最愛的蛋黃醬換成醋，甚至學跳舞減磅，
為男友改變飲食和生活習慣。持續減肥一年半後，她的體重由127kg（約280磅）減至59kg（約130磅），判若兩人。首次外出見面時，男友更大讚她可愛，並說就如相片見到的一樣。

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責任編輯：羅嘉欣

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