【兩性關係】男友出軌一夜情指生理需要 性治療師：性與愛分開不是男人天性

▲ 男人性慾易被牽動是事實，卻不能成為「隨性」的理由。

「早前男友在交友App識一個女生，見過兩次面，還上了一次床。我跟他吵了一場，幾乎分手。」她形容這是拍拖4年來的最大危機。

「他解釋那事發生在我們吵架後一段時間，他心情欠佳加上工作不順，剛巧在網上遇到那女生，一時按捺不住。他對我說，對那個女生全無感情，上床後就知道做錯了，已刪除所有交友App和記錄，再沒有跟她聯絡。他不斷強調愛我，和那女生只是沒有感情的生理發洩。」雖然她對男友說了原諒，內心卻很忐忑︰「男人可以將性和愛分開，真的嗎？」

基於生理結構不同，男人的性慾較易牽動是不爭的事實，甚或有人以動物性的生理本能給男人的不忠行為作解說，也令不少人深信「偷食」是「天下男人都會犯的錯」，意味每個男人都會犯肉體上的錯。

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「我相信每個人都能分辨誰是真愛，誰是玩玩的SP對象，所以我認為性愛分開還是性愛合一，是一個選擇。男人當然可以將性與愛分開，但如果深愛一個人，應該不會發生『我心裏愛妳，身體卻上了她』的情況。」我說。

「他聲稱我才是他所愛，而我也感覺到他愛我。」她訴說他們相處的感覺。

「我並非否定他愛你，只是愛得有多深？若深愛一個人，他會盡力去保護那段關係，令對方不受傷害。」我說。她聽後點頭沉思。

性與愛分開，我不認為是男人天性，而是一個選擇的後果。男人性慾易被牽動是事實，卻不能成為「隨性」的理由，就像飢餓時想進食是一個真實狀態，卻不能將肆意搶奪別人食物修飾成為合理化行為。無論男女，其實都可以將性與愛分開，前提是他／她有沒有深愛的人。如果有個人說愛你卻跟另一個人上床，他的愛或許並不如你想像的那麼深。

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