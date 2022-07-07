【打卡必到】元朗YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮　跟部長遊向日葵花海+8大打卡位

▲ 紅白黑搶眼主調，遊客可於主題市鎮街頭與KUMAMON一起遊戲。（商場提供）

今個暑假，盞鬼可愛的九州熊本縣營業部長兼幸福部長 ── KUMAMON，將於7月19日至8月28日期間進駐YOHO MALL，與大家暢遊「YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮」，有兩大超巨型主題桌遊棋盤，KUMAMON更會以不同造型驚喜現身，讓大家在棋盤內瘋狂打卡。

最新影片推介：Sica專訪

桌遊世界第一個區域從YOHO MALL I 的KUMAMON玩樂不夜町開始，以桌遊元素揉合城市街頭風貌，呈現出幻想中的KUMAMON市鎮。

放大版的桌遊棋盤、骰子、棋子會出現在大都會中，5大必影打卡點包括有KUMAMON玩具屋中的6米高巨型扭蛋機、便利店KUMAMART、繁忙的熊本町、熊茶舍及熊本旅遊情報站。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而於YOHO MALL II裡，KUMAMON會首次以2.5米高植絨吹氣造型亮相熊花園，當遊客從熊見步道進入花園時，兩旁的體感向日葵會隨行人步伐興奮地起舞。大家可坐上其兩個轆私人坐騎，跟KUMAMON在仲夏夜踩單車漫遊花園。場內還有向日葵花舍及熊本縣特產店，可入手熊本縣名物，包括新鮮空運到港的熊本縣水果、美食及KUMAMON限量精品，即部長私有化帶回家。

由即日至8月31日期間，YOHO MALL推出盛夏購物賞及夏日循環賞兩大購物禮遇，只要於場內以電子消費滿指定金額，即可享最高$950贈券套裝及專屬通行證，憑專屬通行證再消費滿$500，即額外獲贈$20現金券一張，盡享消費賺上賺。

記者︰黃依情