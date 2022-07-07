【養生之道】任達華用本地食材自製健康菜式　受女兒影響繪畫增生活情趣

▲ 任達華外表不似67歲。

從外表和身型去看，任達華怎樣也不似已屆67歲之齡。對電影的熱情從不息退，同時亦鍾情攝影和藝術的他，對於養身之道亦甚有研究，最近任達華跟本地飲食集團合作，以「尋鮮吃鮮」為主題，推介本地新鮮食材，華哥更公開他駐顏有術的餐單哩！

任達華在香港土生土長，愛穿梭大街小巷，貼地感受社區文化，如今次為飲集品牌合作推廣本地食材，他沒有選擇坐定定影幀靚相便算，反而天未光便走到新界農場，為農夫的辛勞一天留影，又在暴雨下的早上，在漁場攝下漁夫捕魚的畫面，相片背後，藏著任達華欲表達的信息。

▲ 任達華為飲食集團推廣本地耕種食材。（大會提供）

教女兒孝順敬老

華哥解說：「香港地少人多，農地更加珍貴，所以我們要珍惜一花一草，今次拍攝的照片，希望有種天地人的結合，所以我去拍農民，因為農民是香港的寶，我們要學懂尊重長輩，沒有50年代上一輩人的努力，香港不會有今天成就。」

他拍攝的其中一張相片，便是特寫農民的一對手，那代表了歷經歲月的辛勞付出。「無論南方和北方天氣都十分極端，但農民依然可以種出農作物，當然現代科技已經可以代勞耕作，但不能記忘本，沒有農民，我們哪裡有米食，人的手和泥土的接觸，更加有回憶和畫面。」

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任達華說他在20多年前在上水買了約一畝的農田，每逢假日，便會帶女兒或朋友去玩，或摘些菜送去老人院。對家庭觀念很重的他坦言：「孝順、敬老是中國人優良傳統，在外國，幾代同堂不會每星期都見面，但香港人的家庭，就逢周都會去飲茶，要給小朋友知道，這是一個美德。」

人漸長飲食更簡單

說到飲食習慣，華哥也不受大魚大肉，他更重是人和人的交流。「不用吃條菲律賓入口石班才叫美食，我蒸條潮洲烏頭或浣魚，加少少面士醬或檸檬，和朋友談天說地，更加有樂趣，因為我享受的是傾談的過程，那份人情味更勝自己在大酒店吃頓貴價菜。」

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任達華多年來都保持模特型的身段，他笑言平時不敢食太多，因為要對得起靚衫和找他拍戲的導演，為keep fit，他多年來都是奉行少鹽少糖，而且年紀漸長，亦更偏愛簡單的飲食。而他鍾意去街菜買菜，自製創意菜式。「有時會去買蕃薯葉，6元一斤，平過菜心，回家後加些檻欖油、菠菜或紅蘿蔔，就可成一份健康沙津。」

近年流行食有機菜，華哥亦十分喜歡，也常會買產自香港的蛋。「本地蛋新鮮，細細隻，靚的就1.5元一隻，差少少就一蚊隻，很多茶餐廳都用來整三文治，已經好好食，所以香港四處都是寶，只要去發掘便成。」

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疫情期間愛上油畫

任達華這兩年因工作關係，經常要出入中港兩地，加上早前試過確診，隔離已成為他日常最習以為常的事，但也因而培養出新的生活興趣。「疫情期間，我愛上了畫水墨畫，因為經常要在酒店隔離，就利用這些時間培養新的嗜好，亦是女兒影響了我，因看她在ipad畫畫，就開始嘗試學，現時也會去找老師上堂，嘗試在生活上加入更多藝術空間。」

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現階段的華哥，坦言希望追求更多快樂，繪畫便給予他心靈享受。「我一有時間便去畫室上堂，在水墨畫中追求顏色變化，找尋各種形態，比拍戲有更多想像空間。」最新華哥喜歡逛M+博物館，而他亦盼望日後有更多藝文空間會在香港落腳，讓城市發展出更好的生活品味。

任達華自言一生都在香港成長和發展，對這裡充滿感情。「我最鍾意的地方便是灣仔，因為我在這區長大，灣仔有太多的歷史和故事，由50年代的海港至電車軌，既是中西交融之地，亦是很多長輩的經歷，自己都好想用相機或畫筆去把這地方記錄下來。」當下任達華正為香港的大街小巷四處拍照，希望有一天能夠舉行以城市為主題的相展。

記者：陳家昌