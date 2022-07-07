【凍齡人妻】47歲鄺文珣婚後退隱16年　簽約成王祖藍旗下宣布正式復出

▲ 47歲鄺文珣宣布正式復出，成王祖藍旗下藝人。

TVB前小花、47歲「逆齡女神」鄺文珣（May），因經典處境劇《真情》飾演劉愷威女友Joan而為人熟悉。自2006年與商人應德榮結婚後便退出幕前，先後與丈夫誕下兩子一女，包括13歲長子Cadence、11歲次子Casper和4歲幼女Chesney，一家五口幸福非常。

歸隱多年的May，也會偶爾拍劇，比如於2018年出山為港台劇《獅子山下》第7集《拾海星的人》演出，劇中與鮑起靜有不少對手戲，相隔12年演技未有生疏。

最新影片推介：Sica專訪

【明星育兒】3孩母鄺文珣賞罰分明不濫用權威 4歲女膠珠塞鼻醫生教一招化解驚險

簽約王祖藍旗下

自去年開始，May活躍於社交平台並轉型為KOL，透過拍攝短片分享生活日常，獲得不少關注。近月May更進駐內地社交平台抖音與網民互動。

早前，May接受內地傳媒訪問時宣布正式復出，而她亦在抖音自我介紹欄填上「手工藝創作有限公司」，原來早已簽約於王祖藍與曾志偉成立的公司成為旗下藝人。

訪問中，身為3孩之母的May透露隨著子女成長，逐漸萌生復出幕前的念頭，盼望跳出舒適圈：「內地的發展空間大，有更多創意空間，接納性更強。內地的影視發展很快，有很多東西可以相互交流學習。」

以往經常到內地旅行和工作的她，對當地生活節奏十分了解和適應，而復出首站為廣州。由於疫情仍未受控，香港與內地往返不方便，但May仍會盡好媽媽的責任，事業家庭兩兼顧，盡力照顧子女。

▲ （Instagram圖片）

【幸福靚媽】鄺文珣傳授凍齡心得 May：情緒影響新陳代謝【內附餐單】

盼撇甩「小郡主」之稱

除了《真情》Joan一角，1998年在陳小春版《鹿鼎記》中飾演小郡主沐劍屏也是其經典之作，還有《洗冤錄》、《洛神》、《錦繡良緣》等均令人印象深刻，曾獲封「最美小郡主」、「古裝美人」之稱。

May更表示藉助新媒體向多方面嘗試，讓大家看到的不只是「小郡主」一面：「現在有很多社交平台，包括直播帶貨等新的形式，都可以讓更多人了解自己。期待大家喜歡的不只是『小郡主』，而是跟他們一起長大了的鄺文珣。」

從小在音樂方面充滿天份，畢業於約克大學音樂系的她，參加加拿大華人歌唱大賽出身，彈得一手好鋼琴之餘，亦會親自寫歌。可惜歌唱路不太平順，其後轉型為電視演員，擁有甜美容貌的她獲得不少演出機會；身邊更不乏男性追求，曾因《真情》而與劉愷威撻著，有「小生殺手」之稱。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9