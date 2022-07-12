【DSE學生必睇】 放榜前你不可不知的3件事

DSE就嚟放榜啦！同學仔心情係咪好緊張呢？不論你係考慮緊或者已經決定咗海外升學，以下有3件事係可以喺放榜前準備，咁放榜當日就萬無一失啦！



第一件事，報讀大部份英國大學都要求學生提交IELTS成績，未考嘅同學仔可以先預備考試，加快申請程序！

第二件事，可以事先根據預計成績（Predicted Grades）與教育顧問商討升學的後備方案以準備應付不同情況，如DSE成績比預期高或低。

第三件事，立即預先登記教育展，放榜當日記住帶埋DSE成績表出席，即場面試心儀大學，即場攞offer！

英國教育展2022 近60間英國院校即場面試攞offer



普遍英國大學均認可香港中學文憑考試(DSE)成績，學生可以DSE成績透過UCAS(英國大學聯招系統)申請，收生資格視乎大學排名及學科名額。而對於尚未達到入學要求或心儀大學及學科名額已滿的學生，可考慮報讀大學預備班（Foundation），大學文憑（Diploma）或國際基礎大一課程（International Year 1），畢業後再銜接學位課程。

7月20日放榜日，為增加入學機會，建議未申請UCAS的同學攜同DSE成績正本參加英國教育展，教育顧問將於展覽協助同學申請UCAS並為其找合適且心儀的學校。學生更可以直接與大學國際招生代表對話，了解各大學的文化及收生要求；部分學校亦提供即場面試，表現優秀的同學更有機會即日獲得大學取錄！值得一提的是，大部份英國大學均需要DSE成績副本作申請文件，SMS成績未必獲接受！



另一方面，已申請UCAS的同學可以在收到DSE成績後立即發送成績副本給教育顧問，並親自去英國教育展即場與大學代表面試，更有機會「即場攞到Offer」，若果即日確認學位的話便可立即預約辦理簽證，趕及9月入讀大學！



確認學位後，學生便要處理簽證及安排肺結核測試，琥珀教育專業簽證團隊將會即場協助簽證申請及檢查所需文件。琥珀教育亦與指定醫療機構合作，提供特快簽證驗身預約服務，一站式服務務求令學生以最快時間準確地完成入學程序！

琥珀教育將於7月20日（DSE放榜日）及21日上午11時至7時，在金鐘JW萬豪酒店3樓舉行「英國教育展2022」，為有興趣到英國升學的應屆DSE/A-Level及IB學生提供升學資訊及一站式支援。當日有近60間英國院校參加，包括Loughborough University、Lancaster University、University of Exeter、University of Nottingham、University of East Anglia等世界排名頂尖的英國大學。琥珀教育更是110間英國大學的官方合作代表，為學生提供全港最多的英國大學及課程選擇！



澳洲及加拿大亦是升學兩大熱門選擇

兩地接連放寬移民政策，其教育及生活質素位居前列，課程種類亦繁多，畢業後更可選擇留在當地工作，發展前景理想。澳洲和加拿大均接受以香港中學文憑試（DSE）的成績報讀大學一年級課程，亦需要符合英語能力考試成績，如IELTS。但若有意到澳洲或加拿大升學的DSE學生考試成績未如理想，亦可選擇報讀大學的基礎課程，成績符合要求便可銜接學士學位課程。琥珀教育於7月23日及24日（星期六及日）在金鐘JW萬豪酒店3樓舉行「英澳加教育展2022」。屆時近60間英國、澳洲及加拿大院校參展，提供最新升學資訊及即場面試招生，讓DSE學生在決定升學出路時有更多的選擇。

有興趣的家長及同學，記得攜帶DSE成績、護照、IELTS成績單及UCAS資料出席教育展！



爭取機會入讀劍橋大學 即場優先預約St John's College 香港獎學金講座



入讀劍橋不是夢，St John's College獨家來港招生，琥珀教育獨家邀請到劍橋大學St John's College教授 Dr. Matthias Dörrzapf出席8月的講座，有興趣的家長和學生可以在教育展即場優先預約，屆時可了解大學的獎學金資訊及與教授對話。



「英國教育展2022」 (DSE放榜招生日)

日期：2022年7月20日及21日（星期三及四）

時間：上午11時至下午7時

地點：金鐘JW萬豪酒店3樓 （太古廣場–港鐵金鐘站F出口）

3/F, JW Marriott Hotel Hong Kong

立即登記：https://cutt.ly/XKD23e2



「英澳加教育展2022」

日期：2022年7月23日及24日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時（周日將會提早2小時結束, 建議參加者下午4時前入場）

地點：金鐘JW萬豪酒店3樓 （太古廣場–港鐵金鐘站F出口）

3/F, JW Marriott Hotel Hong Kong

立即登記：https://cutt.ly/UKKjGQt



查詢: 灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 尖沙咀(2377 7889)/ 旺角(2377 7880)

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(特約)