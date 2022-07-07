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【道路安全】試驗紅光投射過路裝置　運輸署：希望「低頭族」多個機會留意交通燈

社會 13:16 2022/07/07

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（運輸署提供）

運輸署正推行一項為期約6個月的試驗，在行人過路處安裝新型輔助裝置，提醒行人不可在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路，以加強行人安全意識。

運輸署總工程師（交通控制） 區家傑今日（7日）接受電台訪問時表示，市民在日間及晚上都會看到紅光，而光線強度會自動調節，在日間則會調至最光，特別令「低頭族」留意「紅色人像」燈號正在亮着，希望加強行人的安全意識。

他又指根據數據，10歲以上人口有9成人用手提電話，在今年首半年涉及行人過路處的意外，有兩個主要因素，第一是行人不專注，第二過路時不留心。

上半年，七個涉及行人過路處而有人命情況的意外，四個意外與行人有關係，可能是他不留心，或者走路時不專注，或者直接不看燈，這是我們需要做些事去幫忙

他又稱，在歐洲及內地亦有用類似方法，包括利用地面裝置紅色燈條，或從3至4米高投射紅光到地面等，高投射紅光是考慮到本港狹窄，從頭頂高投射紅光，可從地下、手機等看到紅光，較貼切香港情況。

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記者：余思嵐
 

交通事故 運輸署 工程 香港 運輸 人口 交通

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