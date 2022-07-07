【21克公寓】智叔生前叮囑兒子代照顧家人　陳敏兒讚兒子孝順溫柔

▲ 陳敏兒與次子文信亮相ViuTV節目《21克公寓》。

資深演員「智叔」廖啟智因患胃癌於2021年3月28日不敵癌魔病逝。陳敏兒與兩子兒子分別在安息禮台上分享感言，敏兒提到她跟智叔本打算在疫情後可以再赴內地旅行，可惜現已無法實現願望。

智叔已離世一年多，敏兒姐與二兒子文信現身明晚（7月8日）播出的一集ViuTV節目《21克公寓》作分享。

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讚智叔積極抗癌

智叔因胃癌離世，陳敏兒坦言當時毫無心理準備，所以是衝擊十分大的。

她指智叔在發現患癌前每天都會去跑山，十分健康。及後，智叔因腸胃不適而到醫院檢查，敏兒：「個日檢查之後，醫生就即刻通知係胃癌，擴散咗去個肝度。佢只得返一個月嘅時間。點想像到三個禮拜前一個咁健康嘅人去跑蚺蛇尖，三個禮拜後就同我講佢得返一個月命？」

她表示因為智叔從來沒有想過自己這麼快就要離開，得知病情後亦備受打擊和一度沒法接受。但隨後，智叔就積極樂觀地抗癌，更笑言好想可以看到兒子們的婚禮。

▲ 《21克公寓》

智叔提出一要求

陳敏兒分享指智叔提出一個要求，就是希望太太和兒子們可以寫下一些肯定他的說話。

於是，陳敏兒和兩位兒子分別寫下肯定爸爸智叔的說話。她指在醫院讀出手寫信將內心對智叔的肯定說出來時，感覺十分難忘：「我覺得總結佢人生嘅時候，人係好重要。如果能夠肯定佢嘅話，佢會覺得無悔。」

她憶述指因智叔十分注重自己的形象，所以當時堅持不讓朋友到醫院探訪。因此，她廣邀相熟的朋友拍下短片分享與智叔相處難忘的回憶，作為他的生日禮物。

她表示：「喺智叔在生嘅時候，同佢一齊回顧曾經相遇美好嘅時刻；而智叔因應著每一位朋友嘅分享，其實對佢嘅生命係一個肯定。」

敏兒姐讚兒子孝順

二兒子文信分享當時智叔在病房時，有叮囑他和哥哥一定要代為好好照顧媽媽。文信指現在與哥哥學會承擔責任，好好地保護家人。陳敏兒亦稱讚文信十分孝順和溫柔，因兒子的改變，現時感到十分幸福。

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智叔難捨放下家人

她過往又提到智叔在最後歲月時，在病房自知將要離開，流了很多眼淚，不捨放下家人，智叔跟太太說：「敏兒啊，我以為我是殿後的人，我好擔心你，好唔放心你，因為覺得作為丈夫，無法盡責任到最後。現在要留下您，辛苦您了。」

敏兒讚丈夫一直很有責任感，她在安息禮教堂上，隔空對智叔說：「其實我哋好掂，我哋會好照顧到自己。」