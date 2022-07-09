【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭

▲ 生仔後丈夫性慾愈來愈低，老婆感委屈想離婚。

有些未婚男人會因為遇到「上床容易」的女人而雀躍，有些已婚女人則因為有個「上床不易」的男人而苦惱。

「性是婚姻中不可缺的部分，除非兩人已沒有愛。」已婚的她說。「性與愛是兩種不同東西，做愛與否受很多原因影響；經常做愛的夫妻，感情也不見得一定好。」丈夫回應道。

各有立場的對話，表面上是對性與愛看法分歧，背後卻隱藏很多複雜情緒和反應︰女的因為懷疑而質問，男的因為受壓而防衞；感情在不經不覺中被磨蝕。

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她覺得生完小孩後，丈夫對自己的性慾愈來愈低，即使她提出性暗示，他都以不同理由迴避。不明所以的委屈和憤怒，令她有過放棄婚姻的想法。

「只要有感情，是否一定要做愛？」他問我。

「我認為問題重點是你們的分歧已為雙方感情帶來危機。」我希望他明白答案不在於有沒有性行為或性愛次數，而是性關係已失和諧。

「我曾聽過『聖母‧妓女情結』，真有這樣的東西嗎？」他突然問我。

「聖母‧妓女情結」是心理學家佛洛伊德提出的理論，認為在某些男人眼中女人只有兩種︰一是冶豔主動，易激發男人性慾的女人；一是令人尊重，不會令男人聯想到性的女人。

「你覺得對太太的性慾減少，是因為你對她的感覺，已由伴侶變成你對她只有尊重心態的媽媽？」我問他。「只要有感情，是否一定要做愛？」他沒有回應我的疑問。

「做愛絕非必要，但性愛可以將伴侶關係拉得更近。伴侶的愛到了某個程度，自然會有一種想貼近對方的親密感，那是家人感情無法取代的。」我希望他弄清，在情人與家人間，想擁有怎樣的夫妻關係？

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原文刊於《晴報》，原題為夫妻是否一定要有性愛？