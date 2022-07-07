【大腸癌】女子肛門流血以為生痔瘡　搽藥膏未見好求診揭患大腸癌【附大腸癌徵狀】

▲ 女子肛門流血以為生痔瘡，搽藥膏未見好求診揭患大腸癌。

不要輕視身體發出的警號。台灣一名有大腸癌家族病史的婦人，早前出現肛門流血的症狀，塗抹藥膏兩個月都未見好轉，求醫檢查後，確診第一期大腸癌。

台灣肝膽腸胃科醫生鄭以勤在節目《健康好生活》中分享案例，指一名51歲的女性表示，痔瘡間歇性流血2個月，塗抹藥膏都沒有好轉。詢問之下，得知女子的爸爸有大腸癌病史，因此她從40歲便開始定期做大腸鏡檢查，最近一次是3年前，當時未有發現任何異常。

鄭以勤當下覺得奇怪，因此為女子進行肛門指檢，觸摸到一塊硬梆梆、有點彈性的東西，且一摸就開始流血。他認為質地像惡性腫瘤，於是安排女子照大腸鏡，結果發現肛門旁邊有一顆4至5厘米的腫瘤，證實是第一期大腸癌，所幸發現及時，沒有淋巴轉移，治療過程亦很順利。

至於為何之前照腸鏡未發現腫瘤，鄭以勤解釋，大腸鏡是一個往前看的鏡頭，範圍大概可以看到150度，而該名患者的腫瘤位置，可能剛好大腸鏡的「死角」。他表示，假如有進行指檢，或許可以更早發現問題。

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大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手，據衛生署資料，不良生活習慣是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

排便習慣改變，如突然出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替等情況。

有「裡急後重」的感覺，即排便後仍有便意，但只是一些黏液或少量糞便。

大便帶血或有黏液。

大便呈幼條狀。

腹部不適，如絞痛或腹脹。

腹部有腫塊及鎖骨上淋巴腺腫大。

後期會出現貧血、體重無故下降及持續性疲倦等病徵。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣