富融x麥當勞x WeChat Pay HK　開戶消費多重獎賞高達HK$780

虛擬銀行不時推出開戶優惠，最新有Fusion Bank富融銀行聯同麥當勞推出「富融麥麥大狂賞」優惠活動。即日起至7月21日，下載Fusion Bank App並用邀請碼BIGMAC成功開戶，即可獲得現金獎賞HK$150！同時以WeChat Pay HK消費及登記消費券，最高可獲得總值HK$780獎賞！



邀請碼開戶即賺HK$150 消費+登記消費券再賺高達HK$630



今次富融銀行與麥當勞再度合作推出優惠，除了用邀請碼BIGMAC開戶即獲HK$150現金獎賞，用戶於麥當勞使用WeChat Pay HK進行支付，即享10%WeFun回贈（1 WeFun = HK$1），連同迎新獎賞最高可賺300 WeFun。



第二階段消費券將於8月7日起發放，本次活動中亦有富融銀行亦夥WeChat Pay HK推出的「消費券登記加碼賞」，當中包括不同「加碼」獎賞和現金回贈。



選擇以WeChat Pay HK登記第二階段消費券的合資格用戶即享HK$30加碼消費券，另可抽100%中獎「扭蛋」 獎賞最高達HK$100，合計最高可享HK$130加碼賞；若在WeChat Pay HK首次綁定富融銀行，可再獲HK$200加碼賞，合計高達HK$330獎賞。



換言之，立刻開戶賺取HK$150現金獎賞，並以WeChat Pay HK消費賺10%回贈，若同時成功登記第二階段政府消費券，綁定富融銀行個人戶口，就可以合共獲得最高HK$780獎賞。



有關優惠詳情，請瀏覽：「富融麥麥大狂賞」

https://www.fusionbank.com/h5/act/mcd2022/index.shtml#/?adtag=mcdtopick



立即下載Fusion Bank App: https://fusionbank.onelink.me/AIUz/mcdtopick

*受條款及細則約束



（特約）