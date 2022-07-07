【熔斷機制】暫緩個別航線「熔斷機制」　停飛航班可重飛抵港第3日核酸檢測

▲ 暫緩個別航線「熔斷機制」，停飛航班可重飛抵港第3日核酸檢測。

政府今日（7日）公布，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會更有效阻斷輸入個案，因此決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。同時政府決定明日起（8日）要求酒店檢疫者第3日須核酸檢測，詳情即看【下一頁】。

個別航線「熔斷機制」原意是避免在短時間內從個別較高風險地區輸入大量個案。然而，大量乘客必然會因航線熔斷而被打亂來港行程，在機位和指定檢疫酒店供應緊張的時候，其衍生的社會成本相當高。以航線熔斷五天為例，影響的來港人士數以千計，他們隨後重新預訂指定檢疫酒店亦可能遇上困難。7、8月份向來是海外港人，尤其是負笈海外的莘莘學子回港的高峰期，「熔斷機制」造成的社會成本相當之大，亦為這些留學生及其家庭帶來不必要的困擾。



因應數據分析顯示，在機場「檢測待行」及指定檢疫酒店進行的核酸檢測已能發現絕大部分輸入個案，而輸入個案所帶來的風險在嚴謹外防措施下亦對本地疫情影響相對較低，相比之下，現階段繼續實施「熔斷機制」對阻止輸入個案的效益不大。考慮到按社會成本效益採取精準抗疫措施的大原則，政府決定即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行公告。目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。



政府發言人指出，新措施是政府經審慎檢視相關數據，並考慮到現時正值留學生回港的高峰期後所作的決定。有關措施有助減低對抵港人士的影響，特別是讓身處外地的青年人可在暑假順利回港與家人重聚，亦可更精準和更有效地阻斷輸入個案流入社區，以最低的社會成本達致最大抗疫效益的目標。



政府指，會繼續優化對抵港人士實施的檢疫及檢測措施，包括機場及指定檢疫酒店的運作流程，以及進行核酸檢測的能力和速度，務求以更精準的方式落實嚴謹的「外防輸入」措施，同時改善從海外地區抵港人士的檢疫安排，利便對社會經濟復常必要的人員往來。

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記者：陳麗娜