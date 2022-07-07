【教主學歷】Anson Lo 27歲生日感激媽媽栽培　讀青衣Band 1英中DSE中文奪5*

▲ 教主Anson Lo 27歲生日，曾感激媽媽對他的栽培。

人氣男團MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）今日（7月7日）27歲生日，一班神徒（粉絲暱稱）舉辦多項活動與民為樂。教主深受粉絲及廣告商愛戴，全賴教主努力不懈，有好家教。教主曾公開感謝媽媽「教母」的栽培，並坦白從寬指正他的問題。

Anson Lo曾讚揚教母是「全能型」媽媽，性格堅強、獨立、理智、廚藝了得，她既將家務打理得頭頭是道，又為他在工作上提供不少意見，成為他的「神隊友」。

▲ Anson Lo生日獲其後援會為他舉行一連串慈善活動。（後援會提供圖片）

對字體要求高 曾參加書法比賽

教主現時舞藝精湛，又懂得彈琴，他曾在IG與神徒玩「你問我答」時表示，多得「教母」的栽培才有今天。由於媽媽的家教甚嚴，故教主小時候如其他小朋友一樣曾面對學業壓力，他透露學到6級鋼琴就停學，是因為小學時期學習太多東西而感到壓力大。

當年除了學琴，同時學毛筆書法、畫畫、游水、排球，所以跟教母說自己兼顧不了，現在長大了，真的要感謝教母。

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他慶幸曾學鋼琴，對他現時音樂發展大有幫助。另有神徒留意到，教主的字體非常端正，他解釋源於教母寫字靚，對他書寫的字體也要求很高，小學時他更曾參加過不下一次的毛筆書法比賽，但現在疏於書寫，字已變醜了。他讚揚至今見過寫字最美的就是媽媽，「而且她的簽名是由右至左簽的，好神奇！」

讀青衣唯一Band 1英中

教主的讀書成績也不錯，他小學讀天主教石鐘山紀念小學、中學就讀Band 1英中保良局羅傑承（一九八三）中學，更是青衣唯一一間英文中學。該校除了傳統課程外，每年均舉辦專題研習、閱讀豐收日、活動課程、個人成長剪影等並行課程，亦重視兩文三語及STEM教育，以達致全人教育的目標。

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他自中四開始接觸音樂和舞蹈，跳舞老師覺得他有天分，鼓勵他努力練舞及追求夢想，但為了應付DSE考試，他暫停跳舞，最終在中學文憑試（DSE）考獲最佳5科23分，中文科奪得5*、英文5，其餘科目為4，升讀香港城市大學工商管理學的商業分析課程。

教主在大學Year 1時加入了Danso（舞蹈學會），從此對跳舞不能自拔，其後更放棄完成大學課程，轉做舞蹈員及擔任跳舞導師追夢，曾擔任郭富城演唱會的舞蹈員，並啟發他想成為舞台的主角。後來他被花姐賞識及邀請參加《全民造星》，賽後獲邀加入MIRROR，踏上璀璨星途。

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感激教母坦白︰你唱得好差

不過，教母仍時刻鞭策教主，細心留意他每個表演並作出提點。教主曾接受TOPick訪問時表示，教母對他非常坦白，會直指他的演出問題，讓他可以不斷改進自己。

我每次唱完Live之後，她都會跟我說『你今日唱得好差』，甚至直接指出秒數，哪一秒令她最難頂，她是很仔細的，而我很喜歡這種坦白的溝通方式。以前上學測驗不合格不會隱瞞，雖然告訴他們的結果可能會被打被鬧，但對家人坦白，他們也會給我很直接的評語。

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責任編輯︰林綺玲