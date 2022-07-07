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【親子好去處】中環展城館「繼往創未來」展覽　室內外香港基建打卡位

休閒消費 12:27 2022/07/07

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發展局及規劃署於即日起至11月30日在中環展城館及愛丁堡廣場舉辦大型的規劃與基建展覽，以「繼往創未來」為主題。（相片來源：規劃署提供）

發展局及規劃署於即日起至11月30日，在中環展城館及毗鄰的愛丁堡廣場舉辦大型的規劃與基建展覽，以「繼往創未來」為主題，展示過去25年來，香港在規劃及基建發展方面努力的成就，同時介紹多個未來的發展項目。

展覽室外展「大未來歷棋」，佔地7,000呎，以大型棋盤遊戲形式設計，將互動科技元素引入輕鬆玩樂的棋盤遊戲，配合海、陸、空三方面基建及相關有趣知識。場內設有共12個關於海、陸、空基建亮麗繽紛的實體裝置，包括高3.5米的港珠澳大橋、高3.3米的門廊Gateway等。布置同時注入大量互動及創新科技元素，在起點掃描二維碼後，可即時在手機上進行遊戲，在虛擬的棋盤上按指示前行、回答問題或讀取有趣資訊。完成遊戲後可到展城館內換領紀念品。

室外展「大未來歷棋」設有港珠澳大橋及模擬航天走廊的無人駕駛運輸系統打卡位。（相片來源：規劃署提供）

設於展城館地下有「回顧與展望」主題短片，以270度環迴LED屏幕播放，透過沉浸式體驗置身於昔日、現在和未來的香港。位於3樓的展區利用多媒體互動屏幕和展版，展示香港的「三大發展方向」，互動屏幕及大型「L」形的LED屏幕介紹40多個規劃及基建相關項目，包括北部都會區、中部水域人工島、機場城市、文化體育、海濱優化及城市活化項目。

地下為大型數碼化香港地圖及交通網絡，呈現香港白天和晚上的面貌。地圖上的「亮點項目」，即可看到各區最新發展的計劃和藍圖。（相片來源：規劃署提供）

「建「島」未來」展區主要介紹中部水域人工島的初步規劃概念及基建發展建議。（相片來源：規劃署提供）

展覽將於即日起至11月30日免費進場，市民可窺探本港城市規劃、交通基建、連接大灣區及世界各地的成就，以至展望未來發展，亦是一家大小寓玩樂於學習的消閒好去處，另有網上展覽可足不出戶觀賞。

「繼往創未來」展覽
地址：中環愛丁堡廣場3號展城館
查詢：3102 1242
開放時間：星期一至四10am至6pm，星期五至日及公眾假期10am至7pm，逢星期二（公眾假期除外）休館
網上展覽：www.envisioningbeyondlegacy.com

記者：張頌婷

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