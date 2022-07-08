【倪匡逝世】一萬小時的閱讀才識過人 醫生：兩個法則煉成才子倪匡

▲ 一萬小時的閱讀是成為「香港四大才子」的基本條件。

「香港四大才子」之一倪匡溘然長逝，不少書迷亦覺得無比不捨，他曾經說過：「我除了寫作之外沒有其他謀生本事！」自1957年進入文壇以來，直到2005年封筆，寫作生涯達四十多年，曾一個星期寫足七天，每天寫數萬字。那麼這位才高八斗的傳奇作家是怎樣煉成？

首先我們要瞭解倪匡的成長背景，他小時候家裏很窮，沒有什麼娛樂，最大的樂趣就是看書，中國的幾本著名小說，他在十二歲前已讀過，升上中學後就愛看翻譯小說，他相信童年時從書本的吸收，便成了他日後寫作的資源。

作家格拉德威爾在《異類》一書中指出：「人們眼中的天才之所以卓越非凡，並非天資超人一等，而是付出了持續不斷的努力。一萬小時的錘煉是任何人從平凡變成超凡的必要條件。」由於倪匡從小就與書為伴、枕經籍書，因此筆者相信他到初中時代已學富五車，即基本上閱讀了超過一萬小時，這奠定了其文學領域的地位。

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不少家長可能會質疑當他們的子女到青少年時期，同樣也閱讀或學習了一萬小時，為何他們不能才華橫溢？其分別在於他們對所學習的東西、書本或知識是否感到興趣，他們所學習的東西是否專一。就已倪匡為例，他已閱讀為一種樂趣，他只閱讀文學書籍，這就是他與別不同之處和成功之道。倪匡曾經說過：

你愛看的書，就是你該看的書。書海浩瀚，總有你愛看的，那就看。看書的主要目的，是在看的過程得到快樂，享受閱讀帶來的樂趣，那樂趣是越看越濃的！

部份讀者也可能會質疑雖然他們已人過中年，但他們也閱讀或學習了一萬小時，為何他們不能才識過人？其分別在於是否從小開始聚焦學習，倪匡曾經表示：「人的性格天生，但知識和技能，卻是靠後天學習和訓練得來的。年紀小，吸收能力大所以人不努力枉少年，少年時期所學到的，吸收到的能力，可能終生受用！」換言之，年紀越小及越早完成一萬小時的錘煉，其效果越好。

一萬小時的閱讀是成為「香港四大才子」的基本條件，但這還是學不沾洽，倪匡在他的一生還是不斷看書籍。根據五小時法則，相信倪匡也像其他成功人士一樣每天也抽出至少一小時或每星期至少抽出5個小時進行「刻意學習」，讓自己學習一些其他的事情、從而擴闊他們的知識、視野和思維。

倪匡表示一天最多可以看完一本20萬字的小說，這種五行俱下的速讀能力也是一般人望塵莫及。因此要成為「香港四大才子」中的才子，就要同時履行「一萬小時的天才法則」和「五小時法則」，這樣就能像倪匡那樣，時常滿腹經綸、文思泉湧、妙語連珠！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《才高八斗的倪匡是怎樣煉成？》