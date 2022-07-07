【名店進駐】機場客運大樓變身　三大奢侈品牌旗艦店陸續開幕

▲ (機管局提供)

機管局公布上年度年報，香港機場錄得收益近58億元，按年度跌2.3%；客運量錄140萬人次及飛機起降量14.45萬架次，分別按年增加7成及13.1%，但仍遠低於疫情前水平。

客運140萬人次增7成 仍遠遜疫前

年報指出，由於實施旅遊限制、檢疫規定、限制非本港居民入境香港，以及對個別航綫施加的「熔斷機制」，香港機場客運量依然疲弱。反而由於有更多貨機應付運載電子商貿貨物、醫療物資及其他必需品的殷切需求，貨運及航空郵件量按年升7.1%至490萬公噸。

機管局稱，正在提升機場一號客運大樓離港範圍的設施，正在美化成12個充滿活力的區域，主題圍繞娛樂、家庭友善和消閒放鬆，設有特別訂製座椅供旅客工作或稍事休息，加上新園景及藝術品點綴下，營造寧靜氛圍。其中4個區域已完工，餘下部分將於本年度竣工。

至於東大堂擴建工程已完工，新空間將設有天台花園、兒童遊樂區、關愛閣以及更多商舖和食肆。而在東大堂的尊貴購物區，新裝修兩層高的Chanel和Louis Vuitton旗艦店、以及兩家新高級飲食精品店已準備開幕。機場正興建第3家兩層高旗艦店，並將由品牌Hermès進駐。

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責任編輯：蔡偉強