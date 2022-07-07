【檢疫酒店】政府明日起要求酒店檢疫第3日須核酸檢測

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政府今日（7日）公布，由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告，詳情即看【下一頁】。政府同時公布，明日（8日）起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第3天進行多一次核酸檢測，以盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區。

在第五波疫情餘波反彈期間，香港整體個案數字自6月中起達至4位數字，每日新增個案由1,000多宗至2,000多宗並持續呈上升趨勢。同期從海外地區或台灣抵港人士確診比率徘徊在百分之一至三之間，即每日錄得的輸入個案僅數十宗至少於200宗，佔香港整體個案數目不足百分之10。更重要的是，超過一半的輸入個案均可通過在機場以核酸檢測實施「檢測待行」發現，而其後在檢疫期進行檢測，包括第5天於指定檢疫酒店進行的核酸檢測，可揪出絕大多數輸入個案，令輸入風險引發社區感染相對極微。



政府發言人指，會持續加強入境人士在機場、檢疫期間及檢疫期後的核酸檢測，增加抵港人士的檢測次數，繼早前重新引入在抵港第九天檢疫期後的強制檢測要求，政府明日（8日）起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第3天進行多一次核酸檢測。根據數據分析，此舉能更有助盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區，並可讓衞生當局取得更多輸入個案數據，進行更精準抗疫工作。

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記者：陳麗娜