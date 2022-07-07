【J2再出世】烘焙兄弟歷人生起跌曾被拖數過百萬　連煎釀三寶都吃不起

▲ 人生就是多變化！

由朱柏謙、鄧志堅、何遠東、黃頌明、吳嘉儀主持的J2節目《就算得你一個觀眾》，在今晚（7月7日）播出的一集，主人翁是烘焙兩兄弟，大哥Tommy、細佬Tony，兩次經歷人生起跌。。

最新影片推介：Sica專訪

【J2再出世】 張寶兒為「辣妹」挑戰韓式炒年糕 王虹茵爆方紹聰需要壯陽？

經歷人生起跌

烘焙兩兄弟Tommy、Tony曾經月入過百萬，惟遇人不淑，欠下數百萬債務，本着「相信才看見」，令兩兄弟創造出無限可能性。

演出當日烘焙兩兄弟招待了妻兒及父母共6人到場欣賞，故事由兩兄弟自白開始。

大哥Tommy是餅師，細佬Tony任大廚，由開班教授廚藝，兩兄弟最後決定開工作室創業，頂手第一間蛋糕工場已出事被騙。

幾經努力過後，他們接手台灣蛋糕品牌做代工，生意才越做越大。廠房更擴展到4千呎，擁有30多名員工，兩兄弟月入過百萬元，卻是噩夢開始。

他們雄心壯志把手上現金全部投入建造新廠房，想不到被合作多年的夥伴出賣。

▲ 1. 烘焙兄弟大佬Tommy（左）跟細佬Tony，講起當年不為人知的辛酸。

被拖數戶口只餘6元

被拖數過百萬，三張支票都被彈，Tony講起當日撳櫃員機一刻︰「睇戲成日聽人講，原來真係眼前一黑，嗰種衝擊完全感覺到呀，戶口仲係得6蚊。」

兩兄弟坐在公園哭過、傷心過後，決定重新出發：「跟兩員工胼手胝足跑數還債，細佬主外負責見客，試過3小時見18人，大佬負責產品。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

連煎釀三寶都吃不起

節目中Tommy提到「爭兩蚊」的故事，他說：「有日搓了一整天麵粉收工，如常由旺角行路返屋企，行過街邊檔有20蚊8件煎釀三寶賣，實在太肚餓，數盡口袋的毫子，都有10蚊，豪氣要了4件。炸完埋單收錢，先發覺4件盛惠12蚊，就因為差兩蚊，惟有趁店員不為意時離開。」

聽回當日情況，細佬說︰「大佬仲打嚟同我講，我仲笑佢『煎釀三寶都食唔起』，大佬冇乜嘢，笑住應我話『係呀，數埋毫子都係得10蚊』。到收線嗰刻即刻喊。我有女朋友照顧，喺餐廳食得好開心，大佬爭兩蚊冇飯食。」兩兄弟在節目中分享的故事從未曝光，因為實在太醜。

表演在家人掌聲下謝幕，兩兄弟為父母送上自家生產方包，細佬說︰「方包成份好簡單，麵粉、水、調味同酵母，但變成三文治價值提高好多，好似我哋好普通兩個小朋友，媽咪爹哋栽培，到依家少有成就。」謝幕後鄧智堅為兩兄弟送上一盤煎釀三寶，為演出畫上完美句號。