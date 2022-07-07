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【縱火罪成】涉學校門外燒校門　中學男生縱火罪成判教導所

社會 12:45 2022/07/07

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(資料圖片)

青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學，於2020年疑被人以伸縮棍破壞玻璃校門，以及淋潑汽油和投擲燃燒物。當時就讀該校的20歲男學生經審訊後，被裁定1項有意圖而縱火罪成，今（7日）於區域法院被判入教導所。法官判刑時指，案發時社會正值動盪時候，被告有預謀及有計劃犯案地與另一人犯案。

被告關昊侃（20歲）經審訊後被裁定1項有意圖而縱火罪成。同案被告張凱傑（18歲）早前則被裁定刑事損壞罪、公眾地方管有攻擊性武器罪及有意圖而縱火罪脫。

代表律師求情時指，被告案發時只有18歲，在社會事件影響下，參與網上群組，不幸干犯事件。代表律師又指，被告與其父因疫情而中斷工作，家庭收入只靠被告兩名胞姐支持。

法官判刑時指，案發時社會正值動盪時候，被告有預謀及有計劃犯案地與另一人犯案。惟被告案發時年青，因此合適的刑期為3年監禁。

惟法官指，早前為被告索取的教導所報告顯示，被告因缺乏管教而交上損友，受人影響下犯案，適合進入教導所。法官指，教導所最高刑期亦是3年，考慮到被告進入教導所能有足夠判罰及阻嚇，亦能受到適當懲教，比和年長犯人共處監獄好，遂判被告入教導所。

法官表示，若被告沒有經濟能力，亦不打算讓家人代他賠償處8.9萬元維修費。

控罪指，被告與張凱傑於2020年7月24日，用火損毀青衣樂善堂梁植偉紀念中學的花槽、牆壁及正門，以及意圖藉此危害他人的生命，或罔顧他人生命是否會受到危害。

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記者：梁錦麟

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縱火 學校 刑事損壞 中學

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