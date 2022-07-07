  • 31°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港抽水王】林作自爆衰口臭鍾意食印度菜　被女友拒親熱養成刮脷苔習慣

娛樂 12:54 2022/07/07

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

由敖嘉年、梁嘉琪主持的香港開電視首個處境喜劇節目《嘉嘉醫療自助班》，以探討健康為題，本周六（9日）播映以口臭為主題，並請來林作擔任嘉賓。林作與主持人即場以口水作口臭測試，更透露試過因有口氣而被女友拒絕親熱。

最新影片推介：何洛瑤Sica專訪

提到口臭，林作表示：「朝早瞓醒可能會有啲，但一般情況下，都會好注意（口臭問題）。」席上，林作與敖嘉年、梁嘉琪即場以木筷子刮自己脷苔，然後聞一聞木筷子上的味道，作一個口臭的小測試。

林作表示只聞到筷子上的竹味，而敖嘉年指聞到車仔麵味，梁嘉琪笑言聞到香水味。

【香港抽水王】林作誓邀陳凱琳胞弟接受DNA認親挑戰 　林母出千萬元：幾時都撐你

自言愛吃印度菜

自言有少少潔癖的林作，透露有刮脷苔的習慣：「我真係有刮脷苔，係以前有位女友介紹，因為我有少少潔癖，好鍾意搞好多嘢清潔個口。」

雖然林作對口腔衛生講究，但問到他有否試過想跟女友親熱時，因有口氣而被拒？林作聞言即大方承認。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而最近頻頻抽水惹口舌的林作亦表示：「我好鍾意食印度嘢，好濃味，食完要返屋企擦牙先得。」

問到林作若遇到女友或媽媽有口氣，他會以甚麼方式跟她們婉轉表達？林作謂：「真係考起，無論語言點樣婉轉都會尷尬，只可以用微妙嘅面部表情，如果對方Get唔到，盡量都係忍，冇辧法啦。都要在乎對方感受嘅。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【終極抽水王】林作四處焫火頭　一文看盡多宗「抽水」事件惹網民反感
16:44 2022/04/04
【終極抽水王】林作四處焫火頭　一文看盡多宗「抽水」事件惹網民反感
【撇不清關係】與麥明詩現港大法律系教材　林作被指「法律知識半桶水」感不滿
15:11 2022/02/14
【撇不清關係】與麥明詩現港大法律系教材　林作被指「法律知識半桶水」感不滿
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
11:19 2022/04/03
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
【林作保險】男童挨跌天線得得B賠約3萬元　林作提供法律意見乘機賣保險
10:22 2022/05/24
【林作保險】男童挨跌天線得得B賠約3萬元　林作提供法律意見乘機賣保險
【香港抽水王】林作嘲港姐「9成係豬扒」　疑收TVB律師信要求道歉？
12:00 2022/06/01
【香港抽水王】林作嘲港姐「9成係豬扒」　疑收TVB律師信要求道歉？
【香港抽水王】加碼以千萬要求陳凱琳胞弟驗DNA　Derek受壓揚言離港林作驚覺玩出火
18:01 2022/06/24
【香港抽水王】加碼以千萬要求陳凱琳胞弟驗DNA　Derek受壓揚言離港林作驚覺玩出火

你可能感興趣

【終極抽水王】林作四處焫火頭　一文看盡多宗「抽水」事件惹網民反感
16:44 2022/04/04
【終極抽水王】林作四處焫火頭　一文看盡多宗「抽水」事件惹網民反感
【撇不清關係】與麥明詩現港大法律系教材　林作被指「法律知識半桶水」感不滿
15:11 2022/02/14
【撇不清關係】與麥明詩現港大法律系教材　林作被指「法律知識半桶水」感不滿
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
11:19 2022/04/03
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
林作 敖嘉年 梁嘉琪 香港開電視 綜藝節目 網絡熱話 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
16:38 2022/07/06
【電梯意外】男童搭扶手電梯伸頭張望　頭頸瞬間被夾扭成90°【附電梯安全指引】
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
07:36 2022/07/06
【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】
【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍　徐麟：適合我是最重要
19:44 2022/07/05
【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍　徐麟：適合我是最重要