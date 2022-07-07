【學校午餐】日本食材價格飈升影響基層家庭　學校午膳餐單以啫喱取代新鮮水果

▲ 日本有學校的午膳餐單，以啫喱取代新鮮水果，以減省成本。

日圓貶值令日本國內通脹加劇，食材價格飈升，對基層家庭影響甚大！日本有學校不想因食材價格而增加午餐費，沒有轉嫁成本予學生身上，駐校營養師在設計餐單時，想出很多方法去節省成本，由於新鮮水果價錢太貴，只好以啫喱取代之。

據《路透社》報道，東京都足立區千壽青葉中學校內設有廚房，工作人員會準備營養午餐予該校學生，營養師佐藤（Kazumi Sato ）表示自去年以來，幾乎每個月都收到食材供應商漲價的消息，如18升一罐食用油價格比去年同期上漲了1,750日圓（約101港元），以每天準備360份餐予學生和教職員工計，每次就要用上3罐，總成本增加很多。

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餐單以啫喱取代新鮮水果

水果方面，營養師曾嘗試在每個月菜單安排1至2次當季水果，但實在很難經常這樣做，成本太費，現時只好用啫喱或一小塊蛋糕取代新鮮水果。

蔬菜方面，例如洋蔥的價格去年每公斤180日圓（約10.4港元），現已上漲到了350日圓（約20.2港元），價格差不多翻倍，而孩子喜歡吃的咖哩飯和肉醬意大利粉都要用上洋蔥。營養師佐藤已在菜單裡大量運用便宜的豆芽，去減少用其他較貴的蔬菜，他擔心物價持續上漲，直言不想讓孩子們覺得這是一頓很淒涼的午餐，感到很失望。

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食品價格對低收入學生的家庭影響甚大，政府和校方不想將成本轉嫁到學生身上，正如足立區初中學校午餐從每餐334日圓（約19.3港元）增至337.5日圓（約19.5港元），家長跟以前一樣只需令303日圓（約17.5港元），其餘由公共資金補貼。據悉日本不少基層家庭的孩子在家吃得不夠營養，上課提供的午膳幫助到他們，過往有些基層學生放完暑假，開學時明顯變瘦了。

兒童進食水果建議

據本港衞生署資料，一般來說水果含豐富的重要營養素，如膳食纖維有助穩定血糖和預防便秘、鉀質有助穩定血壓、鐵質是製造紅血球內血紅素的主要成分、維生素B群助維持細胞的新陳代謝、維生素C促進細胞成長和修補等。

根據「健康飲食金字塔」的建議，2至5歲兒童每日最少一份水果；6歲或以上兒童、青少年、成年人和長者最少兩份水果。

「一份水果」約等於：兩個小型水果（如：布冧、奇異果）、一個中型水果（如：橙、蘋果）、半個大型水果（如：香蕉、西柚、楊桃）、半碗水果塊（如：西瓜、皺皮瓜、蜜瓜）、半碗顆粒狀的水果（如：提子、荔枝、車厘子、士多啤梨）、四分一碗沒有添加糖或鹽的果乾（如：提子乾、西梅乾）、四分三杯沒有添加糖的純果汁（如：鮮橙汁連果肉）。而一杯或一碗等於240毫升，宜多選擇不同種類的新鮮水果，以攝取不同營養素。

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責任編輯︰王明芳