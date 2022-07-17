【全民造星IV】曾業喬參賽後改善與家人關係　望畢業後環境規劃與戲劇雙線發展【有片】

《全民造星》成就了許多懷抱著夢想的人，去年舉行以打造女團為目標的《全民造星IV》中，最年輕的參賽者燒賣（曾業喬）一嘗在舞台發光發亮的滋味，然而當時年僅16歲的她還是應以學業為重，唯有暫別舞台繼續學業。身為明年應屆DSE學生的她，亦開始為她的未來發展躊躇。

今年已經17歲的燒賣，自從去年在《造星IV》60強止步後，便回復學生身份，努力為明年的DSE作準備。

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全級首三名以內

去年為了參加比賽，燒賣答應家人要考獲全科合格、其中三科獲全級首十名以內。

現就讀Band2中學的她透露：「參賽前在全班約70人當中，主科目名以大約在10至20名，選科方面例如我最喜歡的地理有頭三名。參賽後亦有盡量維持家人的要求全科合格，但生物科有點退步，不過都有至少三科保持到全級首三名以內。」

▲ （陳慧安攝）

不讓自己太大壓力

在接下來的DSE，燒賣家人反而採取放任態度，不想讓她感到太大壓力：「很現實的說，很多學生因為DSE的壓力而有不如意的事發生，他們知道對我的期望某程度上是種壓力，而DSE亦是需要我獨自面對的事，他們的幫忙可能反成障礙物，為了避免壓力太大，所以放心讓我去準備。」

對自我有要求的燒賣坦言會自添壓力，講到抒壓的方法，較喜歡「獨處」。

她表示會選擇在家聽歌、跟愛貓玩或者打機：「如果實在太悶才會出門去打排球，這些方法都能夠暫時把煩惱拋諸腦後，當刻可完全放鬆享受，而做完運動、玩完會更加精神、有動力，接著再用這些精力去溫習。」

▲ （影片截圖）

問到燒賣的「溫習秘訣」，她喜歡親手製作筆記，透過不同的顏色、圖案去劃分重點，亦會翻查歷屆多人犯錯的試題，再列出「To do」和「Not to do」的清單。

她解釋說：「雖然好像很荒謬，但我會去找最滑的紙、最順的筆，我對這些要求好高，找到了才會去開始抄寫筆記，會容易記得入腦之餘，亦會覺得紙張很好寫，就會想寫更多！」

家人改變

甚得觀眾緣的燒賣，在參賽期間幾乎沒有負評，她直言看得最多的，是怪責父母的評論：「網民會覺得他們是虎媽、虎爸，我知道他們是為我好亦無特別難受。我只能透過訪問講述他們對我的改變，如何在比賽期間由反對轉為支持。」

回憶當初準備參賽，燒賣的家人極度反對：「他們聽說我要玩《全民造星IV》時反應好極端，會說『你都無料憑咩入去玩？』到後來比賽進行，他們的觀念開始改變，覺得如果有機會就應該去嘗試，又會說如果夜返就叫哥哥來接我、回來餓就去雪櫃找吃的，由反對變成支持。」

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與兄長更多溝通

除父母，燒賣與兩位哥哥的關係亦因《造星》而改變：「參加比賽後覺得整個家庭氣氛改變了，以前大家都不會說太多心底話，或者他們不太會表達自己，有些想改善的事不會馬上說，累積下來就會爆發變成爭吵。」

她表示自從參加賽後，大家開始有更多的溝通：「令我們的連繫更加緊密，他們亦因此對我的標準、觀念會放下，不再像以前一樣硬碰硬。」

▲ （陳慧安攝）

提到最深刻窩心事，燒賣最記得當時為比賽拍攝MV，最後一晚拍至凌晨3時。

她回憶說：「我跟家人說官方時間拍到晚上11時，事前亦不知道原來大哥開了車來接我，他就這樣坐在外面沒有冷氣的等了我四小時，但我一上車他沒有怪責我怎麼這麼久，反而說『你累就躺下休息吧』，雖然只是簡單的一句，但當下確實被感動到。」

哥哥的支持

「孻女」燒賣有兩位哥哥，分別比她年長9歲及5歲，早在《造星》初期因為她的黑房訪談，被大眾認定哥哥們都是不學無術的男生。

但原來當中有極大的誤會：「他們聽完我那段介紹，好驚訝我把這些說了出來。想澄清一下我大哥雖然DSE成績差了點，但最後還是有大學學位，但我沒有說出來令我們因而有些爭執。但他最後也跟我說，我是家中最出色的那個，鼓勵我去繼續加油。」

▲ 燒賣與兩位哥哥。（instagram圖片）

而燒賣的二哥原來是位音樂人，有創作、發行歌曲。

但歌曲還未正式出道：「二哥支持我的方法是想給我寫一首歌，希望我有機會、時間可以唱出來，再試著把這首作品到更大的舞台，他希望透過我正式推出第一首作品。跟他們之間有年紀差，跟他們不會好親密，聽到時會跟他說『你都傻、癡線啦』，其實心底裡覺得好窩心。」

未來藍圖

為了學業暫擱「造星夢」的燒賣，至今仍然對表演懷抱夢想，希望成功升讀大學後有更彈性的時間，可以投放更多心力到舞台劇、影視相關的東西。

她透露：「特別對舞台劇有興趣，由節目開始、到被淘汰至今，導師阿祖（梁祖堯）一直都有找我參演他的舞台劇，甚至是戲劇工作坊，雖然會因為考試而推掉，但他還是會一直邀我參加。我好享受、好願意放時間到舞台劇上，而其實一直都有去試鏡，想向演戲的方面進發。」

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喜歡地理

喜歡地理、環境的她，除在相關學科得到優異成績，燒賣已經積極埋手，開始了解相關的學科與工作前景：「最近在想有關環境保育、環境規劃、社區重建這些比較喜歡和有興趣的項目，所以會到教育及職業博覽了解相關的學科。」

燒賣稱以前想做獸醫：「因為我很喜歡動作，但讀了Bio後發現自己怕血，更試過在實驗室暈倒，所以應該做不了獸醫和醫生了。」

▲ （陳慧安攝）

現在燒賣希望留在本地升學，原因非常簡單：「我好鍾意香港這個地方，首先不用重新適應，可以省下多點時間。」

她指，香港雖然是個很小的地方，但有很有其他地方沒有的、珍貴的東西：「香港的地勢山多平地少，但仍然可以有海、有山、有沙灘，經歷過許多自然的變遷去形成這一個島，而島上面擁有極多的資源。」

燒賣進一步說：「我們當然也有保育工程，但其實大部份行為都在破壞生態，看到這些事會覺得心痛，加上我大哥也是讀地理，在我小時候他也會跟我聊環境的事，令我覺得很有趣、會想主動地探問。覺得如果我對這方面有興趣、透過興趣去做一些新的規劃，可能可盡力為香港做些事情。」

香港貿發局教育及職業博覽：

展覽日期：7月21至24日

地點：香港會議展覽中心Hall 5F-G

詳情：按此

記者：陳心怡