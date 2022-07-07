【不婚即分】拍拖3年與男友聚少離多 30+港女煩嫁不嫁：父母想我結婚

▲ 步入教堂後就永遠幸福快樂，只是童話故事的素材。

婚姻不是感情的必然結果，也不是幸福的保證，兩個人在感情內的問題，不會因為結婚而消失。「我不知道應否跟他結婚？」拍拖3年的她問我。見她沒精打采，我說︰「有些人提出問題，其實心裏已有答案。」「你覺得我已有答案？」她反問。

「如果你想結婚，你會告訴別人你決定結婚，而不會詢問別人應否結婚。」我說。

她沉默一會說︰「我不想我的結婚理由是因為我們已拍了拖3年，又或是因為我已年過30歲，父母想我結婚而結婚。」

「你和他的感情怎樣？你跟他一起時開心嗎？」結婚，感情理應是關鍵所在，但她卻沒有提及和男友的感情關係，這才是問題所在。

她男友很忙，兩人有時一星期才見一次。她曾向他撒嬌和投訴，要求大家多點見面，但情況沒有改變。她漸漸習慣了不再要求。數月前，男友忙於為公司擴展新業務，他們曾在一個月內只見過兩次，但她內心沒絲毫不滿，是愛化成接納還是愛變得空白？

最新影片推介：

「在我們很少見面的那段時間，我竟沒有想念他的感覺，我開始想︰如果他不在身邊我也可以如常生活，沒有不足感，他在我心中的位置是否真的很重要？如果不愛，為甚麼要結婚？如果結婚只是為了生活上有更多保障，為甚麼會有那麼多人離婚？」她漸漸意識到對結婚的猶豫是源於感情上的不肯定。

「感情可以騙到別人但不能騙到自己，如果你仍然重視這段關係，那就應該坦誠跟他談談，向他表達你覺得雙方感情上出現了距離，看看彼此能否合作解決？無論是戀人還是夫妻，這是應有的態度。」我說。

婚姻不可以將錯就錯，也無法委曲求全，感情的缺口亦不會因為結婚而變得圓滿。步入教堂後就永遠幸福快樂，只是童話故事的素材。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

原文刊於晴報，原題為婚姻填不滿感情缺口