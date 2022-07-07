【醫務聆訊】兒科專科醫生張傑涉及美容產品宣傳　案件10月8日再訊

▲ 兒科專科醫生張傑（左）今日出席聆訊。（郭詩詩攝）

醫務委員會今日（7日）召開聆訊，審理兒科專科醫生張傑被指涉及宣傳投訴。本身是兒科專科醫生張傑，被指在2011年至2014年期間，疑以非兒科專科執業資格出席美容產品活動，涉嫌作個人宣傳。有關審訊今日未能完結，今年10月8日再審。

案情指，張傑在2011年至2014年間，曾出席多次醫學美容座談會。 其中，有網站文章內容提及「了解如何把臉部骨膠原喚醒再生」，顯示兒科專科醫生張傑曾出席「Sculptra 塑造年輕10載視覺年齡座談會」。

案情亦提到他曾出席美容產品「自白肌」的發布會，兩項活動均以「康仕美皮膚醫學中心醫務總監張傑醫生」的名銜出席。

除了有關網誌外，案情亦指一名網誌作家郭小姐，在其網誌「龍鳳媽媽」曾上載張傑為其作高能量聚焦超聲波緊膚 HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) 療程的相片，其後二人曾一同出席「龍鳳媽媽HIFU體驗分享會」，分享療程的成效。而張傑的名銜亦由新傑醫療集團旗下的康仕美皮膚醫學中心醫務總監，轉為「新傑醫療集團醫務總監」，疑涉及個人及業務宣傳，違反醫生守則。

根據醫委會的註冊資料，張傑在2005年取得香港醫學專科學院院士(兒科)資格。根據港怡醫院的網頁，張傑亦是港怡醫院兒科名譽顧問醫生。

張傑自辯前先提出申請更改學歷及已提交的資料，研訊小組主席劉允怡質疑，辯方在控方提出控罪後「提出好多新嘢、未聽過嘅嘢」，「今早律政人員提出一啲證供出嚟，你地之後就提出一啲新嘅證供，（我哋）聽都未聽過喎！」，質疑辯方律師為何不事前先通知控方律師，形容此舉是一個「突襲」（ambush）。

張傑在自辯時解釋，由於當時應藥廠Sanofi邀請出席「Sculptra 塑造年輕10載視覺年齡座談會」，負責教授職員醫學的知識，對方當時稱座談會全屬內部分享會，而對方亦同意只供內部參考。

他又說 ，有關簡報是由藥廠提供，並稱：

都係照講，講完就走咗，唔知呢件事有人會post上去。

他坦言事後亦不知道當日內容被發布上網，「我無去查證入面係咩人，去到有班人喺度，suppose佢哋係職員。」他強調並不認識涉事網誌作家，事後亦已馬上聯絡對方要求其刪除，「根據我記憶佢之後就馬上刪咗了。」

對於曾出席美容產品「自白肌」的發布會一事，張傑承認曾擔心會有做宣傳之嫌，故向該產品生產商要求，只可教授內部職員及客人保濕知識，而有關簡報亦是由他自行準備，而講解簡報亦無加入該公司標誌，「我當時話只會講我education嗰part，你唔可以再叫我講其他嘢同post出去。」

不過，他承認在分享時，未留意手持的咪高峰印有該公司標誌並被拍下照片是敏感度不足，但強調自己並無說與「自白肌」有關的內容，「我真係無諗過個咪貼咗logo，佢哋俾我我就用，我睇返我真係無留意，我真係無心。」

至於有指網誌「龍鳳媽媽」曾上載，張傑為其作高能量聚焦超聲波緊膚 HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) 療程的相片，他解釋，當時對方有一名朋友陪同，曾要求對方拍照後「不要亂用、唔好亂post」，對方回應指「得啦得啦」，直言可能網誌作家「鍾意乜都影一餐」，故當時沒想到有關後果。惟劉允怡回應指，自己行醫多年，甚少在進行療程時會拍照，質疑拍攝照片是宣傳之嫌。

其後，張傑再解釋，與郭小姐一同參與的「龍鳳媽媽HIFU體驗分享會」是在其醫務中心舉辦供客人參與，屬內部分享會，主要向客人講解面部鬆弛的問題，不會公開照片。

他說，直至收到醫委會初步偵訊委員會通知，才發現郭小姐曾上載有關照片，曾致電及寄電郵對方要求刪除但未能成功，惟劉允怡發現辯方發電郵時輸入錯誤的電郵，

你又話盡力搵，你email都錯？你無打「.hk」，緊係搵唔到啦！

劉又強調，向未曾接受有關療程的客人推介新療程亦屬宣傳的一部分，反問張傑「你以為同舊客介紹就得呀？」張傑回應指「我以為就係」、「我真係唔知道」，劉反駁「你以為就係錯囉！」

張傑說自己是兒科專科醫生，曾想開辦一個類似母嬰健康院的中心，但由於資金問題，決定在2009年開始與該醫務中心的投資者合作，但對方要求要兼任美容的工作，強調當時只是「掛名」，沒有花紅，至2020年10月亦正式辭任有關職務，又指只有代表公司出席活動時才會使用「康仕美皮膚醫學中心醫務總監」的名銜。

他又稱明白作為醫生不可以做宣傳，但坦言醫生難免會做教育工作，故已向有關場合強調內容不可公開。他又承認自己做得不好、敏感度不足，故以盡量避免有關工作，而近年亦已辭任有關職務，強調並非刻意，「唔係有心，以後亦不會再做。」

案件今日未能完結審訊，聆訊將於10月8日續審，料當日會有判決。

▲ 醫務委員會今日（7日）召開聆訊，審理兒科專科醫生張傑被指涉及宣傳投訴。

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記者：郭詩詩