【醫務聆訊】兒科專科醫生張傑涉及美容產品宣傳　醫委會作出聆訊

▲ 兒科專科醫生張傑（左）今日出席聆訊。（郭詩詩攝）

醫務委員會今日（7日）召開聆訊，審理兒科專科醫生張傑被指涉及宣傳投訴。本身是兒科專科醫生張傑，被指在2011年至2014年期間，疑以非兒科專科執業資格出席美容產品活動，涉嫌作個人宣傳。

案情指，在2011年至2014年間，有網站文章內容提及「了解如何把臉部骨膠原喚醒再生」，顯示兒科專科醫生張傑曾出席「Sculptra 塑造年輕10載視覺年齡座談會」。有關網誌亦曾提到他出席美容產品「自白肌」的發布會，兩項活動均以「康仕美皮膚醫學中心醫務總監張傑醫生」的嘉賓身分出席。

除了有關網誌外，案情亦指一名網誌作家郭小姐，在其網誌「龍鳳媽媽」曾上載張傑為其作高能量聚焦超聲波緊膚 HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) 療程的相片，其後二人曾一同出席「龍鳳媽媽HIFU體驗分享會」，分享療程的成效。而張傑的名銜亦由新傑醫療集團旗下的康仕美皮膚醫學中心醫務總監，轉為「新傑醫療集團醫務總監」，疑涉及個人宣傳，違反醫生守則。

根據醫委會的註冊資料，張傑在2005年取得香港醫學專科學院院士(兒科)資格。根據港怡醫院的網頁，張傑亦是港怡醫院兒科名譽顧問醫生，畢業於港大醫學院，取得多個兒科文憑外，亦有皮膚科深造文憑。

聆訊下午繼續。

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記者：郭詩詩