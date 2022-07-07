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【昆蟲出沒】大埔村屋馬桶驚見蜈蚣　專家：蜈蚣有毒被咬應即時消毒

健康 14:10 2022/07/07

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踏入夏天，各種昆蟲紛紛出動。大埔一名住村屋的網民在社交平台發帖，稱在馬桶驚見一條蜈蚣，形容從未遇過。有蟲害專家稱，蜈蚣有毒性，被咬應即時消毒傷口。

該名網民近日在facebook群組「我愛大埔」發帖，稱自己居於村屋，近日發現馬桶裏出現一條蜈蚣，更在水中暢泳，直言居住10多年來，從未見過這種情況，不知蜈蚣從何而來，最後將蜈蚣沖走。

帖文引起網民熱議，大批網民高呼好恐怖，直言最驚如厠時，蜈蚣突然從馬桶出現；有網民提醒，蜈蚣多數是一對出現，要小心留意之後是否還有蜈蚣。

影片推介：

應即時清洗消毒傷口

香港蟲害管理學會主席陳澤森過往接受訪問時指出，蜈蚣雖有少許毒性，但亦有藥性，是中藥的一種，人類若被蜈蚣咬，可能會出現紅腫麻痺，但並非人人會有相同反應，且應不會太嚴重。

資料顯示，大多數蜈蚣體形較小，毒液類似蜂毒且量少，被咬的人會能到疼痛，但不會致命；萬一被咬，最好的處理是清洗及消毒傷口，冰敷可以減輕局部的腫脹及疼痛，幾天後疼痛消失即痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣

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