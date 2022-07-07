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【食用安全】火燒雪條驚現「燒不融」　涉事商家：產品符合標準規定

食用安全 13:28 2022/07/07

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火燒雪條驚現「燒不融」。涉事商家：產品符合標準規定。

炎炎夏日，不少人都會吃雪糕消暑。然而，雪糕融得快令人困擾，不會融化又是否會食得安心？ 近日，有內地網民發現「鍾薛高」品牌的雪糕，在室溫31℃下放置1小時仍沒有完全融化，甚至用打火機燒亦不融化，引發熱議。

最新影片：

綜合内地媒體報道，涉事的「鍾薛高」雪糕，是內地高價網紅雪糕品牌，被稱為雪糕界的「愛馬仕」，一支最貴要價人民幣66元。有內地網民發現其「海鹽椰椰」口味雪條，放在31℃室溫1小時後，竟無完全融化。在引來熱議後，又有網民釋出影片，顯示用打火機點燃該品牌雪條，疑似燒不融化，再度引起熱議。輿論關注食品安全問題，對此，上海市監局亦表示關注。

網民進行火燒實驗

針對海鹽口味雪條，網民以「如何融化鍾薛高」為目的繼續實驗。有人用打火機、火槍，甚至將雪糕架在火上烤，結果雪糕只是表面熏黑、冒煙，僅有邊緣處軟化。

「鍾薛高」在昨日（6日）回應稱，所有雪糕產品均按照國家標準合法合規生產，並於檢測合格後出廠。雪糕中有助乳蛋白保持相對穩定的「卡拉膠」添加量，也符合國家標準規定。又批評網民用烤曬等加熱方式來評斷雪糕品質的好壞，並不科學。

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品牌回應：一切符合規定

針對網民質疑雪糕添加過量防腐劑、凝固劑等成分，鍾薛高在聲明中解釋，不存在不融化的雪糕。只因涉事雪糕牛奶等固形物含量高達40%，水分少，所以完全融化的形態是「黏糊狀」，不會變成一灘水。而成份「卡拉膠」源自紅藻類植物，廣泛應用於雪糕和飲品，有助雪糕中的乳蛋白保持相對穩定狀態。每支重78克的涉事雪糕，卡拉膠添加量僅0.032克，且僅使用極少量的食品乳化增稠劑，嚴格按照國家相關標準添加，可放心食用。

食品工業從業者助辟謠

針對事件，「上海網絡闢謠」對該品牌兩種不同口味雪糕進行27℃室溫實驗，顯示兩款雪糕均在靜置約30-40分鐘後融化；兩款雪糕融化後非水狀，且確實呈較粘稠的乳狀物。

另外，食品工業從業者表示，雪糕成分較複雜，添加乳化劑、增稠劑、穩定劑等，會使雪糕融化後呈粘稠狀，屬於正常現象。

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責任編輯：羅嘉欣

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