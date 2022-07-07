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【豁免反競爭】船舶共用協議中集體豁免令續期4年　有效期至2026年8月8日

社會 13:21 2022/07/07

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競爭事務委員會今天（7日）公布，將定期班輪公司船舶共用協議的集體豁免命令續期4年。該命令續期後將繼續沿用2017年所訂立的條款，命令有效期至2026年8月8日。

船舶共用協議是航運公司之間就一些營運安排所達成的協議，涵蓋的活動包括交換船舶箱位、協調船期及共同使用港口碼頭等。競委會的評估顯示，這類協議有助提升整體經濟效率，因此於2017年8月發出命令，宣布在符合相關條件的情況下，一般根據船舶共用協議所進行的活動，可獲豁除於《競爭條例》第一行為守則的適用範圍之外。該命令將於2022年8月8日屆滿。

過去一年，競委會就該命令作出了檢討，包括進行初步諮詢、與不同持分者及其他競爭法機構接觸，並委托獨立行業專家收集行業數據及市場情報。在完成檢討後，競委會於2022年5月發布將該命令續期的建議， 並根據《條例》第20條邀請各界人士作出申述。

競委會的結論是，船舶共用協議所涵蓋的相關活動，仍然符合經濟效率豁除的條件，並認爲延續該命令為可取及有效的做法。因此，競委會決定將該命令續期4年，直至2026年8月8日。

該命令最初的有效期為5年，但由於新冠病毒疫情持續影響當前的市場情況，競委會認為有必要在較短時間内對該命令再作檢討，因此決定只續期4年，並將於3年後展開檢討。

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責任編輯：陳麗娜

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