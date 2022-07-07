【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力

▲ 超過2分鐘才射精不算早洩，醫生教6招延長射精時間。

早洩問題會打擊男性自信。到底3分鐘內射精孰快孰慢？台灣泌尿外科醫生侯鎮邦指出，從插入陰道到射精為止，平均超過2分鐘也屬正常。反而看AV會令男性加添壓力，因為男優往往超過此時間，令不少人擔心自己出現早洩問題。他亦提出6項建議，有助改善早洩問題。

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超過2分鐘不算早洩

泌尿外科醫生侯鎮邦在「問8線上健康諮詢」撰文指，根據美國現代性學研究創始者阿爾弗雷德·金賽（AlfredC.Kinsey）在1950年所說的定義，性交時間是指從陰莖插入陰道到射精為止，時間平均超過2分鐘的即屬正常。另外，美國一項研究曾指，該國75%男性在3分鐘內就射精。

侯醫生表示，AV片男優的射精時間往往會超過這個時間，導致現代男性有莫大壓力。根據日本學者一項研究，該國逾七成男性曾因射精時間感到焦慮，並懷疑自己有早洩問題。

6招延長射精時間

就早洩問題，侯醫生有以下6方面的治療建議，有助延長射精問題：

1. 放鬆心情，營造沒有壓力負擔的情緒和情境。

2. 使用保險套和（或）在龜頭塗抹麻醉軟膏，降低敏感度。

3. 龜頭擠壓法：當有射精感覺時，立即停止抽插，從女方陰道移出陰莖，並以拇食兩指壓住龜頭，待欲射精的感覺消退之後，再重新開始性交，如此反覆，可達到延遲射精的效果。

4. 性交中斷法：在快有射精感覺時停止抽動，待欲射精的感覺消退之後，再重新開始性交。

5. 有部分學者認為，勤做縮肛運動 （凱格爾運動），對治療早洩也會有幫助。

6. 藥物治療：臨床研究發現，楊森大藥廠的早洩新藥 Dapoxetine平均可延長三倍時間射精。它主要透過血清素回收抑制劑的作用，達至延緩射精的效果。此藥在台灣已完人體臨床試驗，證實安全有效，並已通過衛生福利部檢核，病人可在醫生處方下服用。

內容獲「問8線上健康諮詢」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣