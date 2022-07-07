【IB放榜】弘立書院IB成績創歷年佳績　誕4名狀元14名榜眼探花

▲ 弘立書院今年IB成績彪炳，60位學生平均分數為40.8分，45分滿分計。（學校提供）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，本港今年有93名「IB狀元」，當中弘立書院囊括了4名狀元。加上，弘立書院國際文憑大學預科項目及大學錄取創歷年最佳成績，獲選入世界頂尖大學。

弘立書院國際文憑大學預科項目第11屆畢業生有60位學生，大多數均從小一預備班或初小開始就加入弘立。他們在各個分類中均取得打破學校歷史紀錄的成績，奠定弘立書院為領先雙語國際文憑世界學校的地位。

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4名狀元14名榜眼探花

在2022年IB放榜，弘立書院成績合格率達100%，有4名取得45分滿分狀元，14名取得44或43分的榜眼探花，而取得40分或以上的學生達44位，平均大學預科項目分數是40.8。此外，考獲雙語文憑的學生多達78%、平均學科分數6.4、平均獎勵分數2.5。

2022年畢業班已收到來自全球148所專上學府共439份錄取通知書，其中包括常春藤盟校的康奈爾大學、達特茅斯學院、普林斯頓大學及賓夕法尼亞大學；英國的劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院及倫敦大學學院；美國的史丹福大學、約翰．霍普金斯大學、加州大學、波士頓大學、芝加哥大學、紐約大學及帕森斯設計學院；加拿大的多倫多大學；悉尼大學、清華大學及香港大學等。隨同的還有多項獎學金合共港幣1,253萬元。

今屆畢業生將攻讀多項專業範疇，涵蓋醫學、法律、數理科工、工程、電腦科學、環境科學、藥理學、國際商業，以至音樂、戲劇、經典文學、設計、歷史及藝術。

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責任編輯：王明芳